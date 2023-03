El Club Baloncesto Montilla sueña con la permanencia

EBG Málaga 60 -- 62 Club Baloncesto Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Un triunfo vital, de nuevo, en tierras malagueñas. Los viajes a la Costa del Sol siguen dando sus frutos para el Club Baloncesto Montilla que, este fin de semana, visitó el Pabellón de Carranque para medirse al EBG Málaga, entidad vinculada al Unicaja y que era un adversario directo para la permanencia en la categoría.De hecho, los locales también eran muy conscientes de ello, tanto que no dudaron en sumar a un jugador del equipo de EBA para que contribuyera a la causa, aunque el buen hacer colectivo de los de Antonio Cazorla tuvo su efecto, y eso que no pudieron contar con la aportación de Álvaro Hurtado.Sea como sea, el duelo fue muy igualado de principio a fin, aunque con los montillanos siempre tímidamente por delante. Y con una renta de unos cuatro o cinco puntos pudieron entrar en los últimos minutos, en gran medida gracias al tridente formado por Da Silva, Delgado y Ruiz.Diversos errores individuales en los minutos decisivos permitieron a los malagueños acercarse en el marcador y tener el choque en vilo hasta el último segundo, pero éste acabó resolviéndose de manera favorable para el Club Baloncesto Montilla (60-62) que, de este modo, adelanta en la tabla al EBG y da otro paso hacia la salvación. No obstante, la nota más amarga fue la lesión de Álex Trujillo, que estará de baja algunas semanas.Martin (-), Montero (6), Silo (5), Corbalán (-), Bandera (2), Peña (5), Palomares (20), Nola (6), García (2), Ríos (7), Barea (5) y González (2).Álex Trujillo (1), Antonio Ruiz Bernier (7), Víctor Vega (7), Igor Da Silva (12), Javi Delgado (15), Álvaro Hurtado (-), Fran Algaba (-), Antonio Ruiz García (11), Agu Mora (8), Paco Castilla (-) y Garri (1).16-15, 10-15, 17-15 y 17-17.Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la liga N1 masculina, disputado en el Pabellón de Carranque.