Meridianbet app: Descargar el APK e instala la App

Requisitos para la instalación en android

Aplicación Meridianbet Licencia Malta Versión 2.1.11 Tamaño de la aplicación 65 MB Soporte de idiomas inglés, polaco, alemán Requisitos mínimos Android 5.0 y superior Restricciones de edad 18+

Cómo instalar la versión de Android

vaya al sitio web de BC desde un teléfono inteligente o tableta;

antes de instalar la Meridianbet app en Android, permita la instalación de software desde cualquier fuente que no sea Google;

en Android, permita la instalación de software desde cualquier fuente que no sea Google; vaya a la sección con software móvil, busque y haga clic en " Descargar Meridianbet aplicación";

aplicación"; arrastre el menú de notificaciones desde la parte superior de la pantalla;

haga clic en el archivo de instalación, seleccione el paquete de instalación, haga clic en "instalar".

Registro en la aplicación BC Meridianbet

abra el programa, haga clic en "registro" en la parte superior; ingrese el nombre, correo, contraseña, país, identificación (según esto, la casa de apuestas determina la fecha de nacimiento del cliente), número de teléfono, dirección completa, código promocional (si corresponde); marque las casillas correspondientes y haga clic en "Registrarse".

Funcionalidad de la aplicación

apuestas antes del partido y durante el partido. Las disciplinas tradicionales y los deportes electrónicos están disponibles en una sección, las apuestas en carreras de caballos y las clasificaciones virtuales se enumeran por separado;

la imagen gráfica está disponible para los mejores partidos de fútbol, hockey, tenis y otros deportes populares;

centro de coincidencias. Los jugadores pueden realizar un seguimiento de los momentos importantes del juego, la posición en la clasificación del participante en la competencia y más;

operaciones financieras. La reposición de la cuenta y los pagos se realizan a través de una cuenta personal;

participación en promociones. Cualquier bono recibido se puede utilizar para apuestas gratuitas.

Cómo hacer una apuesta en la aplicación Meridianbet para Android

abra el menú principal, seleccione Apuestas deportivas o Meridianbet En vivo;

todos los deportes disponibles para apostar se mostrarán en la parte superior, seleccione la opción adecuada;

si es necesario, use filtros por ligas y hora de inicio del juego;

el campo de selección de mercado en la parte inferior derecha mostrará un ícono con la cantidad de resultados incluidos en el cupón y el coeficiente final, haga clic en él;

elija Efectivo o Bono, ingrese el monto y confirme el trato.

Lo Esencial

navegación conveniente;

menú principal extendido: todas las secciones de navegación están duplicadas en él;

apartado informativo con estadísticas;

posibilidad de elegir tus deportes o ligas favoritas;

centro de partidos informativo.