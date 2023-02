El Municipal como vía de esperanza

Montilla Club de Fútbol 3 -- 0 Club Deportivo Moguer

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Tercera victoria consecutiva en casa para el Montilla Club de Fútbol. Los hombres de José Ángel Garrido obtenían el triunfo por tres tantos a cero ante el Club Deportivo Moguer en un duelo con dos partes bien diferenciadas, yendo los montillanos de menos a más en una contienda que permitió, además, ver a un Moguer atrevido y con presencia en ataque pero que, como suele ocurrir con los equipos en zona de descenso, el no aprovechar sus opciones de cara a gol fue mermando a los moguereños hasta verse superados por el equipo local.De este modo, el partido comenzó con el retorno de Alfonso Carraña al once titular auriverde. Los primeros compases eran de dominio visitante, con varias ocasiones sobre la meta defendida por Molero. Akram, en un balón suelto, probó fortuna, mandando Molero el esférico a córner.Instantes después, Rueda conectó un lanzamiento desde la frontal que tocó en un defensa montillano y se marchó por poco. Pese a estas oportunidades, el Montilla fue el que golpeó primero. Juanito realizó una jugada personal dentro del área y fue derribado, señalando el colegiado la pena máxima. El propio atacante se encargó de transformar el penalti, adelantando a los suyos a los 9 minutos de juego.El tanto no cambió el paisaje del encuentro. El Moguer siguió con su idea de juego y con velocidad en sus transiciones merodeó el área montillana en varias ocasiones. Una contra conducida por Mele concluyó con un disparo de Rueda que, de nuevo, Molero mandó a córner.Ya en la recta final del primer tiempo, un error defensivo permitió a Mele plantarse ante Molero, regateando el atacante al guardameta para realizar un lanzamiento que Alfonso Carraña sacó bajo palos. El Montilla no se sentía cómodo, no era capaz de tener la posesión del esférico y se sobreponía a los arreones visitantes a base de paciencia y juego directo que alejara el esférico de su meta.A dos minutos del descanso, sí tuvieron los hombres de José Ángel Garrido su oportunidad en una contra que Juanito condujo, habilitó a Tate un pase entre la defensa y el atacante, en el mano a mano, realizó un disparo demasiado ajustado que se fue rozando el palo. No pudo sentenciar el Montilla, marchándose sendos equipos al descanso con la ventaja mínima para los vinícolas.Tras el paso por vestuarios, la dinámica del encuentro cambió por completo. El Montilla se asentó sobre el terreno de juego, dificultó la salida de balón a los visitantes y emprendió una serie de acciones ofensivas que se tradujeron en el dos a cero.Luque tuvo la primera en un balón del área que Parra blocó ante el fuerte lanzamiento del atacante. Varias acciones por banda de Manolete tuvieron que ser despejadas con dificultades por la defensa moguereña hasta que, a los 64 minutos, llegó el gol montillano en un balón entrelíneas de Luque que Tate mandó al fondo de las mallas en el uno contra uno ante el guardameta. El tanto trajo una inmensa alegría a la parroquia auriverde, sabedora de la importancia de los puntos en juego.De ahí al final, debut de Barto con la elástica auriverde, control de los tiempos del partido por parte local y largas posesiones evitando cualquier atisbo de reacción de un Moguer que lo intentó hasta el final y nunca bajó los brazos.Ya en el descuento, un centro de Maleno no fue despejado con contundencia por los moguereños y esto lo aprovechó Salvi para anotar el tres a cero a puerta vacía. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el pitido final.Este triunfo coloca a los montillanos en novena posición con 27 puntos. La próxima semana será clave para determinar el futuro auriverde en la competición, produciéndose varios duelos directos en la zona media-alta de la clasificación, circunstancia que, unida al enfrentamiento entre los vinícolas y el C.D. Egabrense, hace fundamental una victoria para los de José Ángel en busca de acercarse, por primera vez en la temporada, a los puestos altos de la clasificación. El encuentro se disputará este domingo, a las 17.30 horas, en el feudo egabrense.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, José Carraña, Javi Guerrero, Tate y Manolete. También jugaron: Maleno, Luque, Morillo, Bala, Barto y Migue Calvillo.Parra, Terán, Franillo, Víctor Sánchez, Nene, Javi Sánchez, Álex Márquez, Akram, Pepe, Rueda y Mele. También jugaron: Jaima, Carlos Palacios, Wayo, Xavi, Prieto y Edu.Juanito, de penalti (m.9);Tate (m.64);Salvi (m.91).Rodríguez Marín, Marcos (Málaga). Amonestó por el bando local a Salvi y José Carraña. En el cuadro visitante eran amonestados Parra, Pepe y Wayo. Expulsó por doble amarilla a Nene (m.75).Partido correspondiente a la vigésima jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.