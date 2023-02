Casi 17.000 hogares cordobeses han recibido el Ingreso Mínimo Vital según un informe de la Seguridad Social

Autobús informativo del IMV

Perfil de las personas atendidas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha alcanzado ya a casi 17.000 hogares en Córdoba, donde residen cerca de 50.000 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero. Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que del total de beneficiarios cordobeses, un 42,34 por ciento (21.094), son menores.En toda España, el IMV ha llegado a 1.579.949 personas que viven en 560.809 hogares donde residen 676.288 menores, el 42,8 por ciento de los beneficiarios. Además, si tenemos en cuenta el número de hogares, en el 65,6 por ciento hay al menos un menor (368.069).Según estos datos, en dos de cada tres hogares el titular de la prestación es una mujer y, si se tiene en cuenta el total de beneficiarios, el 54,3 por ciento son mujeres (858.445). En Córdoba este porcentaje es similar, ya que de los 49.823 beneficiarios 26.875 son mujeres, el 53,94 por ciento.Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), son ya 314.369, de las que 10.449 se han abonado en Córdoba. El CAPI, que entró en vigor en enero de 2022, es una ayuda de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.El autobús informativo del IMV, una iniciativa que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso en marcha el pasado mes de octubre, tiene como objetivo informar de la prestación a todas aquellas personas vulnerables, potenciales beneficiarios de la misma pero que no la están percibiendo, y ayudarles en su caso a hacer la solicitud o a conocer el estado de esta.Se trata de una novedosa iniciativa para extender el alcance del IMV y asegurar que todas las situaciones de pobreza y exclusión se vean atendidas. El autobús informativo, que tiene previsto recorrer 40 localidades del país, ya se ha detenido en 20 municipios y distritos de siete comunidades autónomas donde ha atendido a 2.510 personas. En Andalucía ha visitado Linares (Jaén), Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz.En el mes de enero, desde que se inició la segunda etapa, el autobús informativo ha recorrido durante once días las localidades de Berriozar (Navarra), Albacete, Murcia, Lorca (Murcia), Torrevieja (Alicante) y Alicante, atendiendo a 741 personas.En cuanto al perfil del total de las personas atendidas (2.510) por este recurso, el 68 por ciento son mujeres y el 55 por ciento ya había solicitado la prestación previamente. Entre los que ya habían solicitado el IMV, el 49 por ciento estaba en tramitación y, entre quienes no lo habían solicitado, un 35 por ciento fue por desconocimiento y el 32 por ciento explica que fue porque pensaban que no cumplían los requisitos.Sobre la motivación de las personas que se han acercado al autobús en este mes, el 70 por ciento lo ha hecho para solicitar información, el 26 por ciento para resolver dudas y el 3 por ciento para ser acompañado en la tramitación.