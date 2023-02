A tiempo para unirse a la fiesta

C.D. Egabrense 0 -- 1 Montilla C.F.

A falta de nueve jornadas por disputar, el Montilla Club de Fútbol se ha colocado en una posición clasificatoria que invita al optimismo, al menos, de manera moderada. Tras una temporada llena de dificultades a causa de las lesiones, de la falta de efectivos y de la discontinuidad en juego y resultados, los pupilos de José Ángel Garrido han conectado una serie de resultados positivos que les permiten colocarse en puertas de los puestos que dan derecho a la disputa de la Copa Andalucía.En la tarde de ayer, el cuadro auriverde obtuvo un agónico triunfo por cero tantos a uno ante el Club Deportivo Egabrense, en una contienda más física que vistosa y en la que un solitario gol de Moro en el último suspiro dio a los vinícolas una victoria fundamental para alejarse de los puestos de descenso y poder mirar hacia cotas mayores.De este modo, el encuentro comenzó con la novedad de Luque y Maleno en el once inicial con respecto a la jornada anterior. Los primeros compases eran de mayor posesión del esférico por parte local, unida a un disparo que blocó Molero sin dificultades a los 7 minutos de juego.El Montilla buscó su oportunidad, sin embargo, el Egabrense mostró un punto de intensidad mayor que su contrincante y obtuvo una presencia en ataque más constante. Ariel estrelló un lanzamiento en el palo con un disparo que se envenenó en su trayectoria hasta llevar peligro sobre la portería vinícola.Con el paso de los minutos, el Montilla consiguió equilibrar la balanza, alejar a los egabrenses de su meta y, al menos, no correr excesivo peligro. El partido entró en una dinámica llena de interrupciones, juego brusco por ambos bandos y escasez de fluidez.A los 35 minutos llegó la única oportunidad para los montillanos en la primera mitad, con un lanzamiento directo de Soto a balón parado que mandó por alto a córner el guardameta local. Tras dicha oportunidad, el equipo auriverde dio un pasito adelante y controló la situación. No obstante, no hubo ocasiones destacadas hasta llegar al descanso.Tras el paso por vestuarios, la dinámica fue un fiel reflejo al inicio de la primera mitad. De nuevo, el Egabrense salió más activo al encuentro y merodeó el área rival. Pese a ello, el equipo auriverde tuvo paciencia y obtuvo en una contra la ocasión más clara hasta ese momento, a los 64 minutos de juego.Un pase al costado para Manolete habilitó al lateral dentro del área para que éste, con un fuerte disparo, obligara al cancerbero a realizar una intervención de mérito. El rechace, de nuevo, vio portería, sacando el esférico la defensa en el área chica.El transcurrir del encuentro tras esta oportunidad representó un escenario de disputa por el balón, sin demasiado juego combinativo y ni egabrenses ni montillanos consiguieron adueñarse de la situación. Los dos cuerpos técnicos movieron sus banquillos, destacando en los auriverdes la vuelta a los terrenos de juego de Moro.El atacante retornaba al césped tras varios meses de recuperación tras su lesión en el encuentro de Copa del Rey ante el C.D. Rincón. Una feliz noticia que se convirtió en plenitud futbolística al conseguir el propio Moro el tanto de la victoria en una contra que liquidó el ariete con un lanzamiento de media distancia que sorprendió adelantando al guardameta local.El esférico se coló en la portería local, llevando el júbilo en la expedición vinícola y los aficionados desplazados al encuentro. Corría el minuto 90 de juego. No dio tiempo para más, el Montilla alcanzaba el triunfo y se coloca de este modo con 30 puntos. La próxima cita será este domingo, ante la U.D. Los Barrios, en el Estadio Municipal de Montilla, a las 12.30 del mediodía.Iván, Julián, Cuenca, Juanma, Nacho, Raúl Mesa, Ariel, Manu Castro, Cazu, Rafa y Chiky. También jugaron: Carmona, Osuna, Pablo, Javi Pavón y Álex Castro.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Luque, Javi Guerrero, Maleno y Manolete. También jugaron: Barto, Migue Calvillo, Morillo y Moro.Moro (m.90).Díaz Urquiza, Ángel (Granada). Amonestó, por parte local, a Cazu, Javi Pavón, Álex Castro e Iván. En el bando visitante fueron amonestados Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Moro, Migue Calvillo, Manolete y Javi Guerrero.Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de liga, disputado en la Ciudad Deportiva María Dolores Jiménez Guardeño, de la localidad de Cabra, ante unos 400 espectadores. Amplia presencia de aficionados montillanos en las gradas.