La paz en su mirada

Montilla Club de Fútbol 2 -- 0 Club Atlético Central

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Dos meses después, el Montilla Club de Fútbol volvió a sentir la placentera sensación del triunfo. En una contienda igualada, con alternativas en ambas áreas y momentos de dominio para sendos equipos, los hombres de José Ángel Garrido dieron un paso al frente ante su público y golpearon con efectividad en los momentos decisivos del segundo acto para sumar una victoria ante el Club Atlético Central que aleja a los montillanos del descenso y coloca al cuadro auriverde en la zona media.De este modo, el encuentro comenzó con novedades en el once titular vinícola. Semana tras semana, el cuerpo técnico tiene que suplir las ausencias de una plantilla que sumaba para esta jornada las bajas de Maleno, Moro, Antonio Luque y la marcha a un club balear de Santi Rosa, jugador que, por tanto, ya no pertenece a la entidad.Con esta perspectiva, Garrido diseñó un esquema más clásico con un 4-4-2 que permitió ver a dos referencias ofensivas como son Javi Guerrero y Tate. De igual modo, José Carraña y Juanito entraban en el once titular, formando todos ellos una zona de ataque con mayor verticalidad y presencia en los metros finales que en fechas anteriores.Así, la primera opción para los montillanos llegaba a los 11 minutos de juego en un pase de Tate entre líneas que concluyó con un disparo escorado de José Carraña al que Manu respondió con una intervención por bajo. Instantes después, Jairo Caballero probó fortuna para los hispalenses en un lanzamiento que atajó Molero sin problemas.El Montilla tuvo su réplica en una jugada en la que José Carraña habilitó una conexión a Salvi para que éste, llegando desde atrás, realizase un lanzamiento que se marchó rozando el palo. Tras dicha ocasión, se vio una fase de encuentro donde el cuadro local insistió sobre la portería rival, con una presión que surtió el efecto deseado y alejó al plantel visitante de la meta defendida por Molero.Pese a ello, el tanto no llegó y el Atlético Central tuvo sus opciones en la recta final del primer acto. Primero, en una contra conducida por Luismi que facilitó un posterior lanzamiento de Terrero cerca del palo. Igualmente, una indecisión defensiva provocó que Pipi, con todo a favor, obligase a Molero a intervenir con una parada en dos tiempos que evitó el gol. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, los primeros compases daban una imagen similar al final del primer tiempo. El Atlético Central se encontraba más cómodo en el terreno de juego y el Montilla, que había dominado sobre todo en la fase intermedia, tenía que volver a serenarse y buscar el juego combinativo.Con todo ello, el equipo auriverde no se arrugó y en una acción entre Tate y Javi Guerrero, el atacante fue derribado dentro del área señalando el colegiado la pena máxima. Juanito anotó el penalti, adelantando a los montillanos a los 54 minutos de juego.El gol llevó una excelsa alegría a la parroquia vinícola, deseosa de ver a los suyos ganar. Sin embargo, el sufrimiento era previsible por lo ajustado del marcador y los montillanos tuvieron varios sustos, destacando tres acciones. En primer lugar, un centro de Sergio lo mandó Terrero fuera cuando Molero ya estaba vencido en la salida.Poco después, Luismi a la media vuelta provocó un bloqueo por bajo del guardameta auriverde, siendo una parada de gran mérito al realizarse el lanzamiento a escasos metros de la línea de gol. Finalmente, Domingo erró un penalti a los 83 minutos de partido, siendo dicha acción la sentencia para un Atlético Central tocado en lo psicológico y que vio cómo el Montilla, una vez pasada la etapa de incertidumbre, consiguió el dos a cero.Juanito y Manolete se inventaron una jugada por banda que Manolete, con un centro medido, daba a Luque la posibilidad de batir por bajo al cancerbero en el segundo palo. Una nueva muestra del positivo trabajo de los jugadores de banda, destacando el buen hacer tanto de Salvi como de Manolete con continuas subidas desde el lateral.Ya con dos tantos de ventaja y con el calor de su público, el conjunto vinícola controló los tiempos hasta el pitido final. El rostro de los jugadores en la conclusión daba buena muestra de la satisfacción por la victoria y, sobre todo, por romper una racha negativa que lastraba al equipo en demasía. Esta victoria coloca al Montilla en décima posición, con 21 puntos. La próxima cita para el conjunto auriverde será este domingo, ante La Palma C.F., en tierras onubenses.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, José Carraña, Javi Guerrero, Tate y Manolete. También jugaron: Luque, Morillo, Bala y Migue Calvillo.Manu, Sergio, Cabrera, José Mari, Luismi, Jairo Caballero, Cifuentes, Juan Delgado, Terrero, Pipi y Juli. También jugaron: Domingo, Juan soto, Guti y Quiñones.Juanito, de penalti (m.54);Luque (m.86).Talavera Fernández, Juan Antonio (Jaén). Amonestó por los locales a Juanito. En el bando visitante fueron amonestados José Mari y Juan SotoPartido correspondiente a la decimosexta jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.