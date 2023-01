El gol como mayor enemigo

Montilla Club de Fútbol 0 -- 0 Unión Balompédica Lebrijana

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Nuevo paso atrás del Montilla Club de Fútbol. Los hombres de José Ángel Garrido, como ya ocurrió la semana anterior, apenas tuvieron opciones en ataque en su partido ante una Unión Balompédica Lebrijana bien armada defensivamente.Asimismo, el cuadro visitante no inquietó la portería de Molero, viéndose una contienda con poca vistosidad y que concluyó con un empate a cero que deja a los montillanos como el equipo menos goleador de la categoría y solo tres puntos por encima del descenso.De este modo, el encuentro comenzó con las novedades en el once titular de Antonio Luque, Santi Rosa, Javi Ruiz y Juanito con respecto al encuentro ante el C.D. Cabecense. Con esta perspectiva, los primeros compases fueron de dominio local, viéndose fluidez en el juego y una mayor predisposición vinícola a tener el control del esférico.Un robo a la salida de balón visitante permitió a Santi Rosa realizar un disparo que atrapó el guardameta foráneo. Corría el minuto 15 de juego. Con el paso de los minutos, el Montilla se diluyó y la U.B. Lebrijana mejoró sus prestaciones, siendo capaz de igualar las fuerzas.No había acercamientos con peligro sobre ninguna de las porterías, viviendo con tranquilidad las defensas el transcurrir del primer acto. Numerosas imprecisiones, interrupciones en el juego y dos equipos con poca mordiente hacían presagiar el resultado final con el que se llegó al descanso.Un cero a cero que pudo verse alterado minutos antes si Javi Guerrero, tras un excepcional pase de Juanito entre líneas, no hubiera errado en el mano a mano con Iván Ares. Esta fue la mejor y última ocasión para los montillanos en el partido.Tras el paso por vestuarios, el Montilla no mejoró. El balón iba de un lado a otro del terreno de juego, nadie era capaz de bajar el esférico al césped y la contienda se convirtió en un carrusel de juego directo que favoreció aún más a las defensas.Esta situación le vino mejor a la U.B. Lebrijana que, a la contra, merodeó el área de Molero; sin embargo, la contundencia en los metros finales tampoco está siendo el fuerte del equipo sevillano en las últimas jornadas. Ni los cambios en sendos equipos ni los arreones puntuales en uno y otro lado hicieron efecto alguno, llegando al final del encuentro con un justo reparto de puntos.La próxima cita para los de José Ángel Garrido será el próximo domingo, de nuevo en el Estadio Municipal, ante el Club Atlético Central. Con este partido dará comienza la segunda vuelta del campeonato liguero.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Javi Guerrero, Santi Rosa, Tate y Manolete. También jugaron Morillo, Bala y Luque.Iván Ares, Víctor, Lobo, Juande, López, Fernando, Jhony, Manu, Álvaro, Román y Selu. También jugaron Jorge, David Olmo y Fran.No hubo.Martínez Criado, Francisco (Jaén). Amonestó por parte local a Santi Rosa, Manolete, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Maleno y al técnico José Ángel Garrido. Por parte visitante, los amonestados eran Lobo, Fernando y Jhony.Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de liga, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.