CSIF denuncia que Unicaja "impone" a los empleados de sus sucursales los horarios, las categorías y los destinos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mostró ayer su rechazo al nuevo modelo de distribución de oficinas de Unicaja Banco porque, a juicio de la organización, "ha sido impuesto desde este mes por la entidad financiera, sin negociarlo con los legítimos representantes de los trabajadores", a pesar de las dudas existentes sobre las condiciones laborales.Unicaja cuenta con 19 oficinas repartidas por toda la provincia de Córdoba: ocho de ellas en la capital y, el resto, en las localidades de La Carlota, Puente Genil, Fernán Núñez, Pozoblanco, Palma del Río, Montoro, Montilla, Aguilar de la Frontera, Baena, Lucena y Cabra.CSIF denuncia, especialmente, que "el nuevo modelo pretende implantar una serie de puestos denominados como 'gestor', 'gerente' o 'especialista' que no están definidos en el convenio colectivo porque no existe norma que los regule".En ese sentido, sobre la nueva clasificación de oficinas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios señala que "tampoco está claro cómo se implantará el nuevo modelo" porque "Unicaja no ha informado sobre las condiciones, horarios y niveles de los empleados que serán desplazados de sus centros para ocupar los nuevos puestos".El sindicato subraya, además, que la entidad financiera "no ha dado explicaciones sobre cómo se cubrirán estas vacantes", con unas oficinas "cada vez más diezmadas en cuanto a sus plantillas”, a juicio de los portavoces de CSIF, que ayer rechazaron el nuevo modelo de distribución de Unicaja Banco, resultado de su integración con Liberbank.La organización sindical advierte de que sus servicios jurídicos están estudiando la reestructuración de la entidad financiera para determinar si se vulneran los derechos laborales del conjunto de la plantilla. Por todos estos motivos, hoy se llevará a cabo una concentración en Málaga con el fin de expresar el malestar y la preocupación de los trabajadores de la entidad financiera.