Emergencias 112 Andalucía recomienda usar de manera responsable el material pirotécnico durante las fiestas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha advertido sobre los riesgos asociados al uso de material pirotécnico y recomienda una conducta responsable por parte de la ciudadanía para evitar accidentes asociados a los petardos que se usan durante la celebración de las fiestas navideñas.El servicio de emergencias de la Junta ofrece a los usuarios de este tipo de productos algunas medidas de prevención para minimizar los riesgos ante los cuales son vulnerables tanto las personas como el entorno y el medio natural.El Teléfono Único de Emergencias recuerda en primer lugar que los petardos, cohetes y demás material pirotécnico no son juguetes y que por tanto su uso entraña riesgos que hay que evitar con una conducta responsable y adoptando siempre medidas preventivas.En este sentido, se recuerda que estos elementos pirotécnicos deben comprarse en establecimientos legalmente autorizados y los menores deben hacer uso de este material siempre también bajo la supervisión de un adulto.Los petardos, cohetes, bengalas y otros elementos inflamables no deben guardarse en los bolsillos y se deben mantener siempre en los envoltorios en los que son dispensados. Además, es recomendable leer las instrucciones de cada artículo para un uso adecuado y nunca abrir ni manipular su interior.En todo momento deben ser supervisados por un adulto y nunca deben encenderse dentro de casa ni en espacios cerrados. En los lugares en los que se prevea el uso de cohetes, volcanes y bengalas se debe recoger la ropa tendida y tendederos, así como cerrar puertas y ventanas para evitar que alguno de ellos se cuele en el interior de las viviendas.Tampoco deben introducirse dentro de botellas, latas, alcantarillas, papeleras o contenedores, ni lanzarlos contra personas o elementos del mobiliario urbano. Nunca se deben lanzar ni manipular petardos desde balcones o ventanas ya que puede afectar a cualquier transeúnte que pase en ese momento por la vía pública o prender árboles, setos y otros elementos del entono.Los petardos y demás material pirotécnico deben encenderse siempre en el suelo para impedir que exploten en las manos. No hay que acercarlos a la cara ni al cuerpo ni se deben sujetar con las manos para evitar quemaduras y accidentes mayores. Utilice siempre medios seguros para prenderlos tales como mechas y enciéndalos siempre por el extremo para que dé tiempo así a retirarse del sitio antes de que exploten.El servicio de emergencias de la Junta reitera que estos elementos deben usarse siempre con responsabilidad y, ante cualquier emergencia, llamar al 112, teléfono gratuito y disponible todos los días del año y a todas horas para la atención permanente del cualquier incidente o urgencia.