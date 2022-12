El Comité de Empresa del Hospital de Montilla denuncia “irregularidades” en el despido de una trabajadora

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Comité de Empresa del Hospital de Montilla ha denunciado el despido “irregular” de una trabajadora del servicio de Traumatología que cesó en sus funciones sin preaviso previo ni comunicación posterior por parte de la Dirección del centro ubicado en el paraje de La Retamosa.Según un comunicado emitido ayer por el Comité de Empresa, la trabajadora tenía en vigor un contrato laboral de interinidad vacante por sustitución desde el año 2018 y, al término de su jornada laboral, el pasado 21 de octubre, “no recibió ninguna comunicación de cese”.“Dos días después recibió un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social en el que se le comunicaba que cesaba su contrato de trabajo ese mismo día, sin haber recibido notificación alguna de la dirección del Hospital”, denuncia el Comité de Empresa, toda vez que añade que “a la trabajadora nunca le dijeron que se iba a prescindir de ella, a pesar de que preguntó en varias ocasiones sobre su futuro laboral próximo en el centro”.Una vez conoció su cese, la trabajadora solicitó información en varias ocasiones acerca de sus nóminas. Y lo hice a través del único canal disponible, un buzón de correo electrónico de la Dirección de Personal del centro para poder así comprobar que, en efecto, se le abonaban todos los conceptos que hasta ese momento se le adeudaban, incluidos algunos trabajos extraordinarios que había asumido de forma voluntaria para cubrir una baja.“Al haberla cesado, la trabajadora perdió las credenciales para poder acceder a la intranet del centro y recabar esta información, sin embargo, lo que obtuvo por respuesta fue el silencio o explicaciones banales que no aclaraban sus dudas”, sostiene el Comité de Empresa, que destaca que “en ningún momento se identificó el interlocutor o el responsable de la Dirección del Hospital”, que habría firmado los correos electrónicos como “Gestión de Recursos Humanos”.“Este Comité cree firmemente que no se ha cumplido la normativa vigente del periodo de preaviso mínimo de 15 días, ya que la trabajadora con reserva de puesto a la que sustituía debió avisar de su reingreso con, al menos, un mes de antelación, tiempo más que suficiente para preavisar a la trabajadora de su cese”, continúa el comunicado.Además, los representantes de los trabajadores del Hospital de Montilla sostienen que “no se ha sido elegante con alguien que, entre otras posibilidades, eligió trabajar con nosotros desde ya casi cinco años” y que, “a día de hoy, aún no se ha producido ni siquiera una disculpa por parte de la Dirección del Hospital”.En ese sentido, desde el Comité se muestran convencidos de que “si se continúa con esta forma de proceder, no será fácil atraer a profesionales a nuestro Hospital”, lo que, a su juicio, podría perjudicar la calidad asistencial del propio centro.“La gestión del Hospital ha entrado en un rumbo incierto que, de seguir así, va a propiciar que un centro elogiado en diversas ocasiones por su excelencia en la atención a la población de referencia, se encuentre cada vez con más dificultades para captar a profesionales cualificados interesados en trabajar con nosotros”, concluye el Comité de Empresa.