El C.B. Montilla sucumbe ante el líder

Club Baloncesto Montilla 70 - 92 Club Baloncesto Benalmádena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

El Club Baloncesto Benalmádena cumplió con su condición de favorito en su visita al Pabellón Municipal de Deportes de Montilla, donde el Club Baloncesto Montilla no pudo frenar su racha negativa en un durísimo compromiso ante el líder intratable del grupo. Y eso que pelearon los locales de principio a fin en el debut de Antonio Cazorla en el banquillo vinícola, aunque el poderío ofensivo de los malagueños acabó siendo decisivo.El desequilibrio de la contienda se palpó desde el primer cuarto, ya que fue este el más duro de todo el encuentro. Una irregular salida de los de Cazorla permitió al Benalmádena, absolutamente inspirado en ataque, coger una renta importante tras un parcial de 13-27.Sin embargo, pese a todo, no iban a rendirse los montillanos en ningún momento, que notaron el cambio de entrenador, en gran medida, en la intensidad que se mantuvo de principio a fin, sustentada, igualmente, en el apoyo de la afición. De este modo, la remontada resultaba ya prácticamente imposible, aunque el conjunto local consiguió, incluso, ponerse a menos de diez puntos en la segunda mitad.Y es que la diferencia en los otros tres periodos se mantuvo en apenas cuatro puntos en cada cuarto, lo que habla de la igualdad que hubo durante la mayor parte del choque, al margen de los primeros diez minutos. No obstante, el amplio abanico de recursos de los visitantes acabó otorgándoles la victoria por 70-92.Víctor Vega (-), Álex Trujillo (4), Igor Da Silva (19), Álvaro Hurtado (21), Antonio Ruiz Bernier (-), Carlos Camacho (-), Fran Algaba (2), Antonio Ruiz García (13), Agu Mora (7) y Adrián Ramírez (3).Ojeda (1), Libertatore (18), Wolkowyski (13), Paz (4), Rebollo (3), Pareja (2), Frutos (18), Sánchez (1), Cano (14), Cano (11) y Cano (7).13-27, 17-21, 19-20 y 21-24.Encuentro correspondiente a la décima jornada de la liga N1 masculina, disputado en el Pabellón Municipal de Montilla.