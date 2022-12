Aspectos a tener en cuenta para preparar una campaña de email marketing con éxito

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para preparar una campaña de email marketing exitosa?

Identificación y establecimiento de objetivos concretos , los cuales guardan sintonía con las estrategias a emplear para optimizar la publicidad.

Elección de una herramienta de email marketing que ofrezca diversas funcionalidades, ventajas y beneficios, que faciliten la gestión eficiente.

Disposición de formularios o llamadas a la acción, con la finalidad de captar potenciales clientes, leads o suscriptores, que respalden la marca o empresa.

Envío masivo de correos electrónicos a una base de datos cuidadosamente organizada y segmentada, donde se tienen en cuenta las necesidades e intereses de los usuarios.

Engagement y reputación de envío, estadísticas confiables para verificar la efectividad de la campaña de email marketing

Tasa de apertura de los correos.

Clics realizados en las llamadas a la acción.

Tasa de respuesta en los emails enviados.

Movilización de los correos recibidos a otra carpeta de destino.

Tasa de correos recibidos en la carpeta de “no deseado” y marcados como “deseado”.

Tiempo aproximado en abrir los emails.

El origen de los enlaces , ya que deben proceder de una página con reputación confiable.

El origen y tema del contenido, ya que los argumentos confiables y aceptables son menos propensos de dirigirse a la carpeta de spam.

El origen del dominio, ya que el historial que presenta se tiene en cuenta para verificar la reputación.

El origen de la IP de envío, la cual va a depender de la plataforma de email marketing utilizada.

La consistencia de la base de datos, ya que si existen gran cantidad de direcciones de correo incorrectas, las probabilidades de éxito se reducen.

Configuración adecuada o SPF.

Interacciones individuales por parte del usuario, emails abiertos, borrados o considerados como spam.

, emails abiertos, borrados o considerados como spam. Diseño apropiado del email.

La base de datos, otro aspecto fundamental a tener en cuenta al momento de enviar emails

¿Cómo trabajar de manera adecuada con una base de datos existente?

Verificar direcciones de correo repetidas o erróneas.

Verificar direcciones de correo dudosas.

Verificar el número de direcciones de correo rebotadas.

Verificar las fechas de captación de los emails.

Posibilidad de segmentar una lista de hasta 20.000 contactos, en base a grupos de afiliados y suscriptores según sus gustos y preferencias.

Posibilidad de enviar hasta 80.000 correos gratuitos al mes sin límites diarios.

Ofrece estadísticas confiables acerca de los resultados obtenidos en las campañas de email marketing, para así poder mejorarlas, en caso de ser necesario.

Disponibilidad de plantillas precargadas de fácil edición, en pocos y sencillos pasos.

Disponibilidad de una API de desarrollo para gestionar los sistemas internos con la plataforma.

Posibilidad de programar los envíos de los mails según día, hora, fecha y frecuencia escogida.