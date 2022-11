Unas jornadas en la Facultad de Comunicación ensalzan la obra periodística y literaria de Antonio López Hidalgo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

REPORTAJE GRÁFICO: JUDIT LAGUNA

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla acogió ayer un emotivo homenaje al escritor y periodista montillano Antonio López Hidalgo, de la mano de familiares, amigos, compañeros de profesión y estudiantes del centro en el que ejerció como profesor durante más de treinta años.La inauguración de las jornadas en homenaje a Antonio López Hidalgo, que falleció el pasado mes de mayo a los 65 años de edad , contaron con la participación de Rafael Rodríguez Guerrero, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), colectivo del que el docente montillano fue vicepresidente entre enero de 2001 y marzo de 2005 y del que en 2018 recibió una Mención Especial por su doble trayectoria profesional periodística y académica.Por su parte, Juan Pablo Bellido, decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y editor de, destacó que el fallecimiento de López Hidalgo "representa la pérdida de uno de los referentes más sólidos del periodismo contemporáneo"."Porque, en efecto, nuestro eterno amigo era santo y seña de un oficio que se nos va a pasos agigantados, que se desvanece en este mundo banal e irreflexivo que ha sucumbido definitivamente a la absurda cultura del 'like' y al insufrible postureo. Al ruido y las nueces", aseveró.El decano de la Facultad de Comunicación, Luis Navarrete, reconoció que la figura de Antonio López Hidalgo, que era catedrático de Redacción Periodística, "se inscribe en la memoria colectiva de nuestro centro y en la memoria personal de cada uno de nosotros", una "inscripción ganada a pulso gracias a su polifacética personalidad".Navarrete, que hizo entrega a Isaac López Redondo de la placa en homenaje a su padre que, desde hoy, da nombre a la biblioteca de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, recordó que a partir de 2005 tuvo la "suerte de fraguar con él una verdadera amistad", que le permitió conocer a un hombre que calificó de "inteligente, divertido, seductor y, sobre todo, contador y narrador de mil batallas de la vida".Por otro lado, la profesora Maritza Sobrados León, que intervino en representación del Departamento de Periodismo II del que Antonio López Hidalgo era director, reconoció que "era un hombre de una vitalidad desbordante, alegre, generoso, cariñoso y con gran sentido del humor". Para la autora de, "era difícil no querer a Antonio y, por eso, deja un sentimiento de orfandad muy grande entre sus amigos y sus alumnos".El acto de inauguración de las jornadas concluyó con la intervención de María del Mar García Gordillo, directora general de Comunicación de la Universidad de Sevilla y alumna de Antonio López Hidalgo durante la primera promoción de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación."Él pertenecía a ese nutrido grupo de profesionales que decidieron compartir sus conocimientos con la entonces incipiente facultad y con sus estudiantes, sacrificando, en parte, su vocación profesional para formar a los profesionales del futuro en la primera facultad que se abría de Despeñaperros para abajo", apuntó.Tras el acto de apertura, tuvo lugar una mesa redonda que llevó por título, en recuerdo del libro de "encuentros con la literatura" que el escritor y periodista montillano publicó en el año 1991. La mesa, moderada por Ángeles Fernández Barrero, profesora de la Facultad de Comunicación y responsable del Área de Universidades del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, arrancó con la emotiva intervención del montillano Rafael Luque Márquez, médico internista del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, sin duda, una de las personas más próximas a Antonio López Hidalgo, a quien dedicó"Compartimos una adolescencia agitada, con tantos amigos, algunos ya ausentes, en la que descubrimos la poesía, la literatura, la música y el temblor del contacto con la piel deseada", rememoró emocionado Rafael Luque, quien destacó que, de George Harrison, se convirtió en su "banda sonora vital", en una época en la que Casa Palop, "catedral de todas las tabernas montillanas", se erigió en lugar de reunión en el que trataban de desentrañar los misterios del mundo.No menos emotiva fue la intervención de Francisco Luis Córdoba Berjillos, exdirector de, quien declaró que López Hidalgo "fue y es tan imprescindible en mi vida y en mi profesión como lo será por siempre en mi memoria". Tras compartir mil y una aventuras en el ya desaparecidoo en la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, el veterano periodista de Navas del Selpillar elogió "la dedicación, el recorrido y el buen hacer" de su amigo, al que calificó de "maestro de periodistas" y "profesional de la vida".De otra parte, Juan Carlos Fernández Serrato, reputado experto en Literatura Española Contemporánea que imparte clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, compartió un exhaustivo y completo análisis de la obra literaria de Antonio López Hidalgo, que arrancó en 1999 con la publicación de la primera de sus cuatro novelas breves:"Sus cuatro novelas pertenecen a ese género en el que la trama prima sobre los panoramas que reflejan el mundo y sus contradicciones", apuntó el profesor Fernández Serrato, quien añadió que los textos de Antonio López Hidalgo se caracterizan por ser "concentrados, de pocos personajes casi todos ellos, por lo general funcionales, a excepción del protagonista y del narrador, cuando éste tiene rango intradiegético".La mesa redondatambién contó con la intervención de María José Ufarte Ruiz, primera directora dey profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que en 2017 presentó, un intenso análisis de las entrevistas-perfil que el periodista montillano publicó enentre 2007 y 2013.De este modo, María José Ufarte destacó el papel como entrevistador de Antonio López Hidalgo "con un estilo muy personal" en el que se entremezclaban sus conocimientos como profesor y periodista en la ejecución y narración, "con unos toques literarios propios de su faceta como escritor"."Cómo se enfrentaba al personaje y creaba ese clima a través de una descripción muy detallada permitía al lector entender claramente el ambiente que rodeaba la entrevista", destacó Ufarte, quien invitó a los lectores a acercarse a la figura del periodista montillano a través de su obra, que aseguró concebir "como algo todavía abierto, susceptible de ser enriquecido con análisis e investigaciones posteriores".Por otro lado, Francisco Sierra Caballero , catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y colaborador de, reconoció que ninguna otra cosa podía ser tan arriesgada y atrevida como la de rendir tributo, a título póstumo, a un íntimo amigo.En referencia a la trayectoria académica de Antonio López Hidalgo, el profesor Sierra rememoró que "ilustró disciplinadamente a numerosas generaciones de periodistas en esta noble facultad con sus creaciones y su saber-hacer", por lo que defendió la necesidad de "mantener el legado" de un "poeta-periodista que tenía luz propia, el aura de un niño que entre sus manos hacía volar la cometa del día".La mesa redonda concluyó con la intervención de Ángeles Fernández Barrero, quien ensalzó la "sombra realmente alargada" del escritor y periodista montillano, así como "su generosidad infinita" que complica el hecho de "asimilar que ya no escucharemos más esa carcajada vitalista por los pasillos o ese 'Bonjour' con el que al teléfono te anunciaba que comenzaba el día de gestiones, pero con una sonrisa".Antes de la última mesa, en la que intervinieron los estudiantes Andrei Theodor Stamate y Judit Laguna, así como Remedios Fariñas , doctora en Periodismo por la Universidad de Sevilla y columnista de, los asistentes a las jornadas pudieron disfrutar de un vídeo montado por Carlos Serrano Martín, una de las últimas personas que coincidieron en vida con Antonio López Hidalgo.El vídeo cuenta con la participación de Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta primera del Gobierno de España hasta el 12 de julio de 2021; Rafael Llamas Salas, alcalde de Montilla; Luis Landero Durán, que hace dos días fue distinguido con el Premio Nacional de las Letras 2022; y de Aureliano Sáinz Martín, doctor en Pedagogía y catedrático de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de Córdoba, además de miembro del Consejo Editorial deA su vez, quisieron sumarse al homenaje el periodista Enrique Hijosa Alcocer; los profesores universitarios Daniel H. Cabrera Altieri y María Angulo Egea; los periodistas montillanos Manuel Bellido Mora y Gonzalo Pérez Ponferrada, así como Iñaki Gabilondo, para el que Antonio López Hidalgo concibió lacon motivo de su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla Tras una emotiva intervención de Isaac López Redondo –que, como su padre, es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla–, tomó la palabra Remedios Fariñas, quien hizo hincapié en que "Antonio era una buena persona, por eso era el mejor periodista, el mejor maestro y el mejor amigo", una persona "generosa como pocas, que acudía a clase con vocación".En similares términos se manifestó la estudiante cordobesa Judit Laguna, natural de Fernán Núñez, quien recordó los vínculos que logró forjar con su profesor predilecto. "La tierra también nos unía y, de hecho, me empezó a llamar la corresponsal de Fernán Núñez", explicó con una sonrisa.Por último, Andrei Theodor Stamate, estudiante que colaboró con Antonio López Hidalgo para preparar su candidatura a decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, reconoció que "él encendió la chispa para el pensamiento crítico universitario, para que conociésemos mejor la facultad y sus recovecos y nosotros, sus alumnos y alumnas, seguiremos dándole vida a ese fuego".