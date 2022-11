Recogerá sus frutos

U.P. Viso 1 - 1 Montilla C.F



J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. mereció un mejor resultado en su visita a El Viso del Alcor. Los hombres de José Ángel Garrido, en un partido dominado en prácticamente su totalidad, no pudieron culminar su buen hacer con el triunfo. Dos largueros y un amplio abanico de acercamientos al área rival no fueron suficientes, viéndose los montillanos abocados a un empate a uno que dejó un sabor agridulce a la expedición vinícola.El encuentro comenzó con la novedad de Antonio Luque en el once inicial auriverde con respecto al anterior encuentro. Por parte local, Migue fue la novedad en el esquema visueño. Con esta perspectiva, la contienda tuvo unos primeros compases de dominio vinícola.El balón fluyó en los pies montillanos y, poco a poco, el cuadro visitante merodeó el área rival. Tate, con un lanzamiento que se estrelló en el larguero, y Santi Rosa, en un remate de cabeza que blocó por bajo el guardameta, tuvieron las dos opciones más claras.Mientras, el Viso reforzó su presión al rival en la parte intermedia del primer acto, consiguiendo oxigenar su juego ante el dominio foráneo. Juande, en una contra que concluyó con una buena intervención de Molero, tuvo el protagonismo en ataque para los suyos con esa acción. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el empate a cero inicial.Tras el paso por vestuarios, el Montilla continuó un punto por encima de su contrincante. Las entradas por banda de Manolete y Tate eran continuadas, alejando la defensa el peligro con dificultades. Todo este cúmulo de buenas sensaciones se tradujo en gol a los 53 minutos de juego.Una falta ejecutada a la perfección por Juanito se introdujo en la escuadra izquierda de la portería visueña, adelantándose los montillanos por méritos propios. El gol espoleó aún más a los auriverdes, que tuvieron dos nuevas ocasiones.Antonio Luque, en un robo de balón y posterior lanzamiento que se marchó rozando el palo, y otro esférico al larguero, en esta ocasión de Juanito, no sirvieron para poner tierra de por medio. Cuando todo parecía más que favorable, llegó la única ocasión local en todo el segundo tiempo aunque, a la postre, efectiva.Un centro en largo cayó en los pies de Juande a la espalda de la defensa, anotando el atacante con un disparo raso que rozó en un defensa vinícola e hizo imposible la estirada de Molero. La Diosa Fortuna era cruel con el Montilla que, a pesar del contratiempo, mantuvo su idea de juego hasta el final.Javi Guerrero, que debutaba con la elástica auriverde, tuvo el tanto de la victoria en un centro medido de Santi Rosa que Guerrero, en boca de gol, alcanzó y forzó la estirada por alto del cancerbero. Posteriormente, Tate volvió a probar suerte en un disparo que Andrés mandó a córner.El Viso resistió la ofensiva montillana y pudo amarrar un punto que le mantiene en descenso. Mientras, los montillanos siguen a tan solo dos puntos de la zona de ascenso. La próxima cita para el plantel vinícola será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la U.D. Tomares, en el Estadio Municipal de Montilla.Andrés, Marra, Migue, Jaime, Ismael, Carlos, Yassine, Luna, Baraja, Salvat y Juande. También jugaron: Emilio, Nelson, Adán y Kike.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Luque, Santi Rosa, Tate y Manolete. También jugaron: José Carraña y Javi Guerrero.Juanito (m. 53);Juande (m.70)Muñoz Orihuela, José Manuel (Cádiz). Amonestó por los locales a Nelson, Jaime y Baraja. En el bando visitante amonestó a Luque y Antonio Luque.Partido correspondiente a la novena jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio San Sebastián de la localidad sevillana de El Viso del Alcor, ante unos 300 espectadores.