La Diputación aprueba ampliar el tipo de gastos que los municipios podrán financiar con un plan extraordinario

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado en una sesión extraordinaria celebrada hoy la modificación de la base primera del plan excepcional, que transferirá a los ayuntamientos de la provincia 5 millones de euros “y que nacía para financiar los gastos de suministros que han tenido que afrontar los municipios como consecuencia de la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada”.Así lo ha explicado el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, quien ha destacado que “aunque en un principio el plan se pensó para afrontar la subida en gastos corrientes derivados del coste de la energía, nos adaptamos y respetamos la autonomía local y las circunstancias que tiene cada ayuntamiento para destinarlo a las partidas de gasto corriente que cada uno determine”.“La filosofía de la modificación es que todos los ayuntamientos se beneficien, porque existen algunos pequeños que han hecho sus deberes, apostando por la energía fotovoltaica y por reducir el gasto energético, y no podían llegar a justificar la cuantía de la subvención. Ampliándolo de esta manera conseguimos que todos puedan emplear este dinero”, ha matizado Ruiz.Los gastos que se pueden financiar con este plan son ahora los establecidos en el Capítulo 2 (gastos corrientes en bienes y servicios, arrendamientos y cánones, reparaciones y mantenimiento o material y suministros). Quedan excluidos los gastos derivados de las indemnizaciones por razón del servicio.En cuanto a la dotación del, se ha dotado utilizando los remanentes de los distintos organismos de la institución. El plan establece que el 50 por ciento del total del crédito disponible se distribuye como cantidad fija e igual entre todos los municipios y entidades locales autónomas, mientras que el resto se distribuye atendiendo a criterios de población y dispersión.Por otro lado, el Pleno ha aprobado el octavo expediente de modificación de créditos por créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto 2022 de la Diputación por importe de 15,3 millones de euros para poder realizar gastos que no se pueden demorar y que no estaban previstos o son insuficientes.