Guiño a la esperanza

Montilla C.F. 1 - 0 Castilleja C.F



JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol volvió a demostrar ante su gente la mejoría –no solo en juego, sino también en resultados– que ha provocado que los pupilos de José Ángel Garrido se afiancen en la zona media de la tabla tras sumar seis de los últimos nueve puntos posibles. En un encuentro muy disputado ante el Castilleja Club de Fútbol, los montillanos obtuvieron el premio a su buen hacer con un triunfo sobre la bocina, merced a un tanto de Tate.Así, la contienda comenzó con dos alineaciones bastante parecidas a las de la semana anterior en sendos contendientes. Maleno, por lesión, fue el único cambio en el esquema auriverde. Por parte visitante, Eduardo Mazo introdujo como novedades a Pablo, Cristian Toro y Abraham en la partida.Con esta perspectiva, los primeros minutos dejaban entrever la igualdad existente entre montillanos y alixeños. Ambos equipos buscaban controlar el esférico y ser protagonistas sobre el terreno de juego. Tuvo la primera opción el Montilla, en un robo de balón de Santi Rosa que le permitió realizar un centro al área chica al que Luque no llegó por centímetros.Esta ocasión animó a los auriverdes, que movieron el balón con fluidez en la parcela ancha del terreno de juego y buscaron la entrada por bandas en busca de sorprender a un Castilleja que se mostró firme atrás. Con el paso de los minutos, las desgracias en forma de lesiones se multiplicaban en los vinícolas, marchándose antes de tiempo a vestuarios tanto Calzado como Soto.Esta circunstancia, unida a la mejora del cuadro visitante en sus prestaciones, provocó que Geraldo tuviera la mejor opción para los suyos a los 26 minutos de juego. El jugador blanquiazul robó el esférico y, ya dentro del área, estrelló su lanzamiento en el cuerpo de Molero. Corría el minuto 26 de juego.De ahí al descanso, el Montilla volvió a asentarse en el encuentro y realizó tímidos acercamientos sin la consistencia suficiente para poner en aprietos al cancerbero alixeño. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, Tate probó fortuna con un disparo que se marchó rozando el lateral de la red. Instantes después, el Castilleja respondió con un balón a los pies de Gordillo que éste, libre de marca, mandó a las manos de Molero.En la jugada posterior, Morillo caía lesionado, siendo el tercer jugador que abandonaba el encuentro por los montillanos. A pesar de las dificultades, el equipo local no desistió y continuó buscando la portería rival hasta que, a los 90 minutos de juego, llegó la alegría al Estadio Municipal.Un balón en largo de Santi Rosa facilitó la llegada de Bala desde atrás. El atacante disparó a portería, blocó el cancerbero y el rechace lo introdujo Tate en el fondo de las mallas. Un tanto de persistencia, lleno de emoción y que permitió sacar la mejor sonrisa a una afición vinícola que, por segunda jornada consecutiva, vio a su equipo señalar el camino de la victoria.La próxima cita para los auriverdes será ante la U.P. Viso, el sábado 19 de noviembre, a las 18.00 de la tarde, en el Estadio San Sebastián de El Viso del Alcor.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Luque, Santi Rosa, Tate y Manolete. También jugaron: Morillo, Antonio Luque, José Carraña y Bala.Pablo, Godino, Núñez, Cristian Toro, Alfonso, Tejero, Abraham, Diego, Geraldo, Gordillo y León. También jugaron: Julio, Carmona, Iván, Joaquín y Dani.Tate (m. 90).Palacios Quero, Javier (Jaén). Amonestó por los locales a Juanito, Javi Ruiz, Luque, Santi Rosa, Manolete y al técnico, José Ángel Garrido. En el bando visitante amonestó a Cristian Toro.Partido correspondiente a la octava jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.