El Partido Popular denuncia la "falta de dedicación" del alcalde y el "uso partidista" de la Oficina de Prensa

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Partido Popular (PP) ha denunciado esta tarde la "falta de dedicación" del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ante los problemas que plantean muchos vecinos y comerciantes de la localidad, así como el "uso partidista" que el equipo de gobierno hace de la Oficina Municipal de Comunicación para "enmascarar su ausencia" y "ocultar" la presencia de los representantes populares en muchos de los actos y acontecimientos que se celebran en el municipio.En una rueda de prensa celebrada esta misma tarde, tanto Auxiliadora Moreno, presidenta del PP de Montilla, como Javier Alférez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla, han denunciado públicamente la "falta de dedicación" del primer edil respecto a muchos de los problemas que presenta la localidad en la actualidad.Según Auxiliadora Moreno, "son muchas las quejas que se reciben a diario por la falta de dedicación de nuestro alcalde", una situación que, a juicio de la presidenta del PP, "es real y se puede demostrar por la falta de atención que Rafael Llamas tiene hacia muchos vecinos que están esperando a tener una reunión con él o hacia los comerciantes que están sufriendo interminables obras y siguen sin tener respuesta".De igual manera, la dirigente popular ha aludido a los problemas que tienen algunas asociaciones o colectivos "que no pueden o que les impiden realizar sus actividades por la falta de respuesta del alcalde", cuya "falta de dedicación", en opinión de Auxiliadora Moreno, "conlleva una falta de atención, mala planificación, improvisación y muchos retrasos que seguimos viendo continuamente”.Para la presidenta local del PP, "Montilla ha perdido capacidad de gestión", por lo que ha concluido que la localidad "no ha salido favorecida con esta amplia mayoría en el Pleno municipal y que, al final, es solo de Rafael Llamas, ya que el resto de su equipo de gobierno está únicamente para la foto, pues el resto de concejales tampoco dan respuesta a las demandas que les plantean los vecinos”.Por su parte, Javier Alférez ha lamentado el "ninguneo" que practica el alcalde de Montilla con respecto al Grupo Municipal Popular y ha denunciado el "uso partidista" que, a su juicio, "está haciendo de la Oficina Municipal de Comunicación"."Hay una empresa que está contratada para tal servicio y que está ocultando la presencia del Partido Popular en la difusión de imágenes”, ha asegurado Javier Alférez, quien ha animado al equipo de gobierno a "desistir del control que hacen del servicio de Prensa del Consistorio" y que, en su opinión, "parece más un órgano de propaganda al servicio del PSOE que la Oficina de Comunicación de una institución pública como es el Ayuntamiento de Montilla", ya que "solo se centran en la imagen del alcalde".A juicio del portavoz popular, el regidor montillano "está haciendo dejación de funciones como alcalde para dedicarse en exclusiva a su actividad como diputado provincial", lo que, en opinión de Javier Alférez, "se puede constatar fácilmente acudiendo a cualquier hora al Ayuntamiento y comprobando la ausencia del primer edil y del equipo de gobierno municipal".Para finalizar, Javier Alférez ha recordado que Rafael Llamas "percibe todos los meses un sueldo en su condición de alcalde de Montilla", una responsabilidad que, ha apuntado, "no sabemos si está ejerciendo". Para el concejal del PP, "una institución como el Ayuntamiento de Montilla debería tener un alcalde centrado en resolver los problemas de los ciudadanos y quedar al margen de los intereses partidistas, cosa que parece no haber interiorizado Rafael Llamas" que, a juicio del edil popular, "lleva en campaña desde que llegó a la Alcaldía".