El Palacio de la Merced acogerá el lunes la clausura del primer ciclo de talleres de 'Córdoba Next Generation'

El próximo lunes 28 de noviembre, el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá la clausura del primer ciclo de talleres de Córdoba Next Generation , organizado por el Departamento de Programas Europeos de la institución provincial, en el que se darán cita tanto representantes públicos como privados con la intención de generar ideas de proyectos que redunden en la provincia de Córdoba.La iniciativa, que en palabras del delegado del Área, Víctor Montoro, permitirá “poner en primera línea a los ayuntamientos y al sector empresarial de la provincia en la captación de financiación europea”, se presenta como la clausura de un primer ciclo, en el que se han llevado a cabo seis encuentros con los agentes territoriales en los municipios de Montilla, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Hinojosa del Duque, Espejo y Palma del Río.Montoro explicó que “lo que intentamos con este ciclo de encuentros es acercar las claves del Plan de Recuperación del Gobierno de España que van a facilitar la presentación de proyectos en el marco de la convocatorias financiadas a través de los fondos Next Generation”.“Por ello, hemos desarrollado un workshop por comarca para que los agentes de toda la provincia conocieran las claves de la recuperación y entendieran mejor qué tipo de proyectos son los más interesantes ya que esta es una oportunidad única y debemos estar preparados, formados y asesorados”, matizó el también vicepresidente quinto.Esta clausura contará con la ponencia del ex secretario de Estado de Agricultura y Comunicación, Fernando Moralera Quílez, quien actualmente, ejerce como asesor en LLYC, Llorente & Cuenca Madrid, y director de la Oficina de Gestión de Proyectos. Para participar en este encuentro es obligatoria la inscripción en este enlace ya que, posteriormente, se celebrará una reunión virtual.