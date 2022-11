Buzón del Lector | Ser maestro

FRANCISCO LLOPIS RUBIO

se hace eco en sude una nueva carta abierta del maestro Francisco Llopis Rubio sobre la importante labor que desarrollan a diario los docentes. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Para hablar de Educación, al igual que ocurre con otros tantos aspectos de la vida, es necesario combinar el creer con el querer, el saber y el poder. Y es que creer en algo o en alguien es el inicio para iniciar un camino en una dirección concreta, en una dirección que, elegida libremente, conforma una actitud, unas formas determinadas, una forma de filtrar cuanto sucede y cuánto te sucede.Al igual ocurre cuando la decisión no está tomada desde la opción libre sino desde la coacción o desde el desconocimiento, desde la sumisión o desde la anulación de la voluntad… En todos esos casos, la dirección puede no ser la correcta.El creer en algo –en este caso, en la Educación– implica apostar por la persona, por el ser humano, por todo aquello que contribuye a ser más y, en muchos casos, mejores personas, en ese anhelo de crecer cada día. Creer en la educación como un proceso de enseñanza y aprendizaje está ligado íntimamente al ser y a hacer crecer en otros aquello que para ti es esencia, no solo entendiendo esta labor como un empleo sino como una forma de vida.El creer va íntimamente unido al querer, entre otras cosas porque para llevar a cabo aquello en lo que crees, hace falta querer llevarlo a cabo. Si no, lo mismo no es ni acertado intentarlo. Creer y querer tampoco serían suficientes en esta tarea de educar y trasmitir valores porque, para ello, hace falta saber.Saber educar, enseñar, trasmitir, instruir…con todos los matices que cada palabra lleva consigo. Y no solo se consigue con el creer y el querer, sino sumando el saber: con el ser competente en tu materia; con el saber trasmitir aquello que consideres; con la utilización adecuada de los procedimientos; con la psicología necesaria; con la pedagogía que avala tus principios, unida a la Didáctica, cuestión nada fácil en los tiempos que corren.Puedo creer, querer y no saber cómo construir una casa. De nada me sirve si me falta esta otra pata, este otro pilar donde se sustente mi quehacer diario y que es de una responsabilidad absoluta, entre otras cosas porque a quienes estamos educando es a personas, niños y niñas en crecimiento y que buscan modelos de identidad. Podemos construir bien o construir de forma inadecuada.Por último, considero que, para conformar adecuadamente estos cuatro pilares, estas cuatro patas de esta mesa, de esta forma de pensar y vivir, hace falta un cuarto elemento, que entiendo como poder. Poder hacer lo que creo, lo que pienso y lo que sé necesita poder llevarlo a cabo, cuestión que muchas veces no se consigue porque existen factores diversos que, a veces, me impiden hacerlo.Espacios inadecuados, lugares donde no existe un clima de colaboración, de tranquilidad, de respeto, de implicación, echan por tierra en ocasiones nuestra labor. Es necesario generar un espacio adecuado y la necesidad por aprender, enseñando y trasmitiendo emocionando y, para ello, también está el maestro, la comunidad, con todo lo que ello conlleva.De este modo y combinando los cuatro elementos –creer, querer, saber y poder– es desde donde tenemos que partir, en mi opinión, para desarrollar nuestro trabajo con ciertas garantías de éxito. Por ello, es conveniente recordar que “por el mar no corren las liebres ni por el monte las sardinas”, lo que es lo mismo que decir que no todos pueden ser maestros. Ser maestro no es fácil: es todo un arte.