Aguas de Montilla avanza en la renovación del sistema de saneamiento, con cerca de 100 kilómetros de redes

Ecofactoría



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El 19 de noviembre es el Día Mundial del Saneamiento (o del Retrete), celebrado por Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia del saneamiento, un salvavidas que evita la transmisión de enfermedades y facilita la salubridad de los espacios. Esta finalidad se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: ‘Agua y saneamiento para todos’ de aquí a 2030.Este año, la temática del Día Mundial del Saneamiento se centra en el impacto de la crisis de saneamiento en las aguas subterráneas bajo el lema, y explora cómo los sistemas de saneamiento inadecuados esparcen los desechos humanos en ríos, lagos y suelos, contaminando los recursos hídricos subterráneos.Aguas de Montilla, empresa mixta que gestiona el servicio de agua potable, alcantarillado y depuración en Montilla, continúa con su plan para la mejora y optimización de las redes de saneamiento de la ciudad (cuenta con un total de 96,5 kilómetros de redes) para avanzar en el propósito de alcanzar un uso eficiente del agua y en la reconstrucción verde de Montilla, creando un modelo de crecimiento sostenible a través de unas infraestructuras que se ajusten a los nuevos desafíos a los que se enfrentan los municipios.Aguas de Montilla trabaja para avanzar en la renovación y adecuación de las infraestructuras de alcantarillado de la ciudad, para continuar mejorando la resiliencia de Montilla ante la nueva realidad del cambio climático, con escasos episodios de lluvia, pero de mayor intensidad, que pueden provocar problemas, especialmente en las zonas que, pese a actuaciones puntuales, no han sido resueltos en su totalidad, retos a los que se enfrenta por las consecuencias del cambio climático.En este sentido se han realizado avances como los acometido aprovechando la actuación de Puerta de Aguilar, o las actuaciones realizadas en la Avenida Andalucía o la Avenida de Italia. Además, para garantizar el buen funcionamiento de las redes de saneamiento es importante su mantenimiento y, por ello, desde Aguas de Montilla se realizan revisiones y limpiezas continuas de la red, así como refuerzos en diferentes periodos (como es el caso de la campaña que se acaba de realizar con motivo del inicio de la temporada de lluvias).Un esfuerzo que ha permitido en el último año, la retirada de más de 15 toneladas de desperdicios de las conducciones de alcantarillado de la ciudad y en el sistema de depuración. Estos desperdicios generan taponamientos que impiden el buen funcionamiento del circuito y suelen estar formados por productos para el cuidado personal (toallitas, tampones y bastoncillos, entre otros) que no deberían de acabar en la red.Desde Aguas de Montilla se hace un llamamiento a los montillanos para que realicen un buen uso del inodoro, sobre todo respecto al tema de las toallitas húmedas, que siguen siendo una de las principales causas de atoros y atascos de la red, recordando la necesidad de que se desechen en el cubo de la basura y no se tiren al WC.Por otro lado, también se ha notado un aumento de incidencias como consecuencia de tirar aceites y grasas a través del fregadero, llegando hasta las conducciones de saneamiento y colapsándolas. Por ello, quiere incidir en la necesidad de utilizar los puntos habilitados para la recogida de estos desperdicios, de manera que se evite que acaben en el alcantarillado.En paralelo, se sigue trabajando para que la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Montilla se convierta en una Ecofactoría, que se caracteriza por su autosuficiencia energética, el residuo cero y la reutilización del 100 por cien del agua tratada.Aguas de Montilla ya ha aumentado su presencia y protagonismo en el proyecto Reutivar, que utiliza el agua regenerada para el riego del olivar, recicla los fangos generados en la EDAR para el abonado de campos de cultivos incidiendo en el concepto de Economía Circular y reduciendo los desperdicios que se producen en la planta, que aspira a reutilizar el 100 por cien de sus residuos.Todo ello, cuando se ha eliminado la utilización de fitosanitarios y ya se cuenta con la planta solar fotovoltaica que, junto con la mejora del Control del Sistema de Aireación, prevé un ahorro conjunto entorno al 30 por ciento respecto al consumo energético inicial, y una reducción de emisiones de COde 137 toneladas, reforzando el compromiso de Aguas de Montilla con el medio ambiente y la sostenibilidad.