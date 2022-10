Un escarmiento para el futuro

El Montilla C.F. sufrió un duro revés en la matinal del domingo al caer, por cero tantos a cuatro, ante La Palma C.F. En un partido para el olvido, los hombres de José Ángel Garrido se vieron superados en prácticamente la totalidad del encuentro por un rival muy serio en todas las facetas del juego y que aprovechó al máximo sus oportunidades de cara a portería.El encuentro comenzó con novedades en los onces de ambos equipos con respecto a la jornada anterior. José Ángel Garrido introdujo a Maleno de nuevo como titular, mientras, el técnico visitante daba entrada a Chalo como único cambio en su once. Con esta perspectiva, la contienda comenzó con dos equipos abiertos al ataque. Fruto de ello, La Palma aprovechó una de sus primeras acciones para ponerse por delante en el marcador.Manu Cordero y Juan Becker fabricaron una jugada que finalizó en un disparo de Cruzado blocado por Molero, sin embargo, el rechace cayó a los pies de Tete que sí acertó sobre la meta local para anotar el cero a uno. Corría el minuto 12 de juego.Instantes después, un saque desafortunado de Molero permitió a Álex Pérez, desde el centro del campo, batir al guardameta y poner tierra de por medio en el encuentro. Los jugadores montillanos protestaron una posible obstrucción en el saque de un jugador foráneo, no estimando el colegiado dicha posibilidad.El marcador en contra influyó en el arreón auriverde de ahí al descanso, con varias situaciones de cara a gol que no se fructificaron. Destacó un remate de cabeza de Javi Ruiz que despejó con una gran estirada el cancerbero palmerino.Posterior a esta oportunidad, llegó un nuevo mazazo para los intereses montillanos. Una acción en la zona defensiva entre Alfonso Carraña y Salvi provocó el error de este último, quedándose solo en un mano a mano Cruzado ante Molero, mandando a la red su lanzamiento el atacante visitante. Era el cero a tres a los 48 minutos de juego. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla comenzó con intensidad en busca de acortar distancias. Tomó el control del esférico y aprovechó el paso atrás de su rival para tomar el protagonismo. Pese a ello, la firmeza defensiva de los palmerinos, unida a los nervios propios del cuadro local por llegar con rapidez a la meta contraria facilitó el trabajo a los visitantes. Además de ello, los huecos propios en defensa de un Montilla a la desesperada fueron la clave para el cero a cuatro.Tete vio el desmarque de Manu Cordero en el extremo contrario para que Cordero, ante la salida de Molero, anotara de vaselina la sentencia. El gol sumado a la expulsión de Calzado a los 68 minutos de juego provocó el revés definitivo para un Montilla que deberá aprender de este encuentro y corregir los errores para evitar episodios como el de este domingo.De ahí al final, los montillanos buscaron un tanto que maquillara el resultado. Dicho gol no llegó y un sabor agridulce quedó en las gradas del Estadio Municipal en una jornada que comenzó festiva con la presentación a toda la afición de la Copa Andalucía obtenida en Mijas y acabó con una sensación negativa por el resultado.La próxima cita para el plantel vinícola será la visita al feudo de la U.D. Algaida, equipo que ocupa la quinta posición de la tabla con cuatro puntos.