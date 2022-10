Solventa una cita pendiente

Montilla C.F. 1 - 0 C.D. Egabrense



J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F.

Primer triunfo en casa de la temporada para el Montilla Club de Fútbol. Los de José Ángel Garrido, en un encuentro lleno de emoción y ante la dificultad que supuso competir con un jugador menos durante más de una hora de partido, mostraron su mejor versión para amarrar una victoria cimentada con un gol en los primeros minutos y reforzada, posteriormente, con un gran esfuerzo colectivo para sostener los arreones de un Egabrense que no fue capaz de aprovechar la superioridad numérica.La contienda comenzó con variaciones tácticas en la zona de ataque vinícola. El cambio de posición de Luque a la media punta permitió al cuerpo técnico reforzar el ataque con la presencia de Juanito, Tate y Santi Rosa en posiciones más adelantadas. El resto del once titular, no sufrió variaciones.Con esta perspectiva, el encuentro tuvo su primera ocasión a los siete minutos. El plantel montillano realizó una rápida jugada en la que Javi Ruiz peinó el esférico, Juanito se introdujo en el área y éste dejó un pase atrás para que, de nuevo, Javi Ruiz conectara con el esférico y realizase un disparo cruzado que mandó a córner el guardameta visitante.Tres minutos después llegó el tanto local. Una jugada combinativa en las inmediaciones del área foránea concluyó con un balón en la frontal que Tate, con un disparo ajustado al palo, mandó el cuero al fondo de las mallas. El gol fue muy celebrado, teniendo en cuenta que era la primera diana que conseguía el Montilla en su feudo en lo que va de temporada.Tras el gol, los montillanos mantuvieron su seriedad en todas las líneas del juego, destacando la fluidez en ataque y una mayor verticalidad, circunstancias que ayudaron a ver un juego de mayor vistosidad para el aficionado.El partido continuó su curso sin alteración en el juego hasta el minuto 29, momento en el que el Montilla se quedó con un hombre menos por la expulsión de Calzado por roja directa. Los planes cambiaban por completo para los auriverdes, que debían ahora resguardarse y esperar la reacción de un Egabrense que, a pesar de tener un efectivo más, no inquietó la meta de Molero en todo el primer acto a excepción de un lanzamiento de Álex Castro que se marchó cerca de la meta local. Corría el minuto 42 de juego. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, los hombres de Fran Sedano tomaron la posesión del esférico sabedores de la necesidad de dar un paso hacia adelante para poner en jaque a un Montilla que, con ventaja en el marcador, no tenía que arriesgar.A pesar de una mayor pertenencia del balón en las filas egabrenses, las ideas en ataque eran frágiles, solventando los montillanos con seguridad las escasas acciones ofensivas de su rival. Vílchez, con un disparo dentro del área que golpeó en el cuerpo de Alfonso Carraña, y Cañete, en un lanzamiento desde una posición escorada que Molero blocó con su cuerpo, fueron los dos jugadores visitantes que estuvieron más cerca de alcanzar la igualada.No obstante, sendas oportunidades no eran lo suficientemente consistentes para poner nervioso a un cuadro vinícola que, una jornada más, destacó por su fiabilidad defensiva, dejando su portería a cero por cuarta vez en esta campaña. Por otro lado, cabe destacar la aportación de los jugadores que José Ángel Garrido incorporó desde el banquillo, dando oxígeno y minutos de calidad a los montillanos en la recta final.Entrados ya en el tiempo de alargue, un pase de Tate a Ramón lo aprovechó este último para realizar un disparo que mandó a córner Kiki con una estirada por bajo. El Montilla terminó el partido en campo rival, dando buena muestra de su buen hacer en el encuentro a pesar de las adversidades. Este triunfo coloca a los auriverdes en sexta posición, con nueve puntos. La próxima cita será el próximo domingo, ante la Unión Deportiva Los Barrios, en tierras gaditanas.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Luque, Maleno, Santi Rosa y Tate. También jugaron: José Cruz, Álex, Ramón, Antonio Luque y Morillo.Kiki, Julián, Cuenca, Seydou, Juanma, Vílchez, Raúl Mesa, Álex Castro, Cristian Osuna, Cazu y Rafa Roldán. También jugaron: Chiki, Carlos Osuna, Pablo, Carmona y Cañete.Tate (m.10).Ruiz Sepúlveda, Cristian (Málaga). Amonestó a los locales Molero, Salvi, Luque, Adrián, José Cruz y al técnico José Ángel Garrido. En el bando visitante los amonestados fueron Juanma, Álex Castro y Chiki. Expulsó por roja directa al jugador local Calzado en el minuto 29.Partido correspondiente a la sexta jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 500 espectadores.