Sin gas para sacar partido a su superioridad

C.D. Moguer 1--1 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla C.F. volvió a empatar en Liga, cosechando su tercer empate consecutivo en la competición doméstica. En un encuentro dominado por los vinícolas durante el primer acto, el cansancio acumulado tras el encuentro de Copa del Rey hizo mella en el plantel rojigualdo –que vistió con su segunda equipación el equipo de José Ángel Garrido– en la segunda mitad, cediendo terreno ante un C.D. Moguer que encontró la recompensa de la igualada.De este modo, la contienda se inició observándose dos planteamientos bien diferenciados. El Montilla buscó las acciones combinativas y el juego de toque, mientras el conjunto local apostó por el contragolpe. A los 11 minutos de juego, llegó la primera oportunidad del partido favorable al equipo montillano. Un disparo de Juanito lo blocó de puños Arturo, cancerbero moguereño.Instantes después, Manolete probó fortuna con un lanzamiento de media distancia que se estrelló en el larguero. El cuadro vinícola se fue asentado cada vez más en el partido, obteniendo el premio del gol a los 17 minutos. Un despeje del guardameta local llegó a los pies de Juanito que, con un disparo por alto, sorprendió al arquero que se encontraba adelantado para mandar el balón al fondo de las mallas. Era el cero a uno.El Moguer pudo empatar poco después, en un balón a la espalda de la defensa que Mele consiguió conectar para realizar un disparo que, tras tocar en un defensa, golpeó en el palo. Esta ocasión fue la única de toda la primera mitad para el cuadro local.El Montilla volvió a asentarse sobre el terreno de juego, mostrando varios acercamientos sobre la meta moguereña. Santi Rosa en un lanzamiento demasiado cruzado tuvo la opción más clara para ampliar el resultado. Llegados al minuto 40, un centro raso de Maleno lo mando a portería Javi Ruiz, blocando Arturo con una rápida salida el intento montillano.Los rojigualdos merodearon el área rival hasta el descanso, pese a ello, la ventaja no se amplió y ambos equipos tomaron el camino de vestuarios con el marcador de cero a uno.En el segundo período, las tornas cambiaron. El Montilla no se mostró tan contundente en los balones divididos, el Moguer tuvo mayor protagonismo con la pelota en los pies y esto provocó una serie de ocasiones para el equipo local.Primero probó fortuna Mele con un lanzamiento que se marchó cerca de la meta defendida por Molero. Posteriormente, un despiste defensivo dejó a Pepe Cárdenas solo, rematando el atacante con la testa un esférico que golpeó el larguero.Llegados al minuto 64, el Moguer consiguió el empate. Una jugada por banda de Mele dejaba un pase al área que Pepe Cárdenas, llegando desde atrás, fructificó en gol con un lanzamiento cruzado. El tanto hizo mella en los montillanos, que se vieron lastrados en lo físico y también en lo mental, no siendo capaces de volver a tomar las riendas del encuentro. Sin embargo, el equipo de José Ángel Garrido tiro de oficio para aguantar los arreones finales del cuadro moguereño.Ya en la recta final, ambos equipos tuvieron la opción de obtener los tres puntos. Un remate de cabeza por encima del larguero, obra de Pepe Cárdenas, fue la opción local. Por el contrario, Morillo realizó un disparo raso que blocó por bajo el guardameta local en la última acción del encuentro. Sin tiempo para más, el colegiado señaló la conclusión.En décima posición con 6 puntos, el Montilla C.F. afronta la próxima jornada una cita importante ante el C.D. Egabrense. Todo ello el domingo 30 de octubre, a las 17.00 de la tarde, en el Estadio Municipal de Montilla.Arturo, Alberto Fernández, Javi Sánchez, Carlos Palacios (Nene, m. 45), Mele (Wayo, m. 73), Pepe Cárdenas (Edu, m. 85), Bangoura, Cerpa, Franillo, Biri (Márquez, m. 45) y Terán.Molero, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Javi Ruiz, José Cruz (Morillo, m. 85), Maleno, Rosa (Antonio Luque, m. 80), Tate (Balauz, m. 73) y Manolete (Juan Ignacio, m. 93).Juanito (m. 17);Pepe Cárdenas (m. 64).Bazán Muñoz, Víctor (Cádiz). Amonestó por los locales a Biri, Mele, Pepe Cárdenas, Cerpa y por los visitantes a José Cruz y Tate.Partido correspondiente a la quinta jornada de Liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Centro Municipal de Deportes de Moguer, ante unos 200 espectadores.