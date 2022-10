Rouco Varela destaca la "actualidad" de San Juan de Ávila en su 10.º aniversario como Doctor de la Iglesia

El cardenal Rouco Varela, que ha estado acompañado del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha puesto en valor la “forma especial de vivir” este aniversario del doctorado, una figura que a lo largo de estos diez años ha cobrado aún más relieve dentro de la Iglesia. El arzobispo cardenal emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha presidido esta mañana en Montilla la misa de acción de gracias por el décimo aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal a manos del Papa Benedicto XVI. Una efeméride que, como ha destacado durante su visita al Ayuntamiento de Montilla, pone de relieve "la actualidad" de sus enseñanzas, "que cada vez despiertan más interés en todo el mundo".El cardenal Rouco Varela, que ha estado acompañado del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha puesto en valor la “forma especial de vivir” este aniversario del doctorado, una figura que a lo largo de estos diez años ha cobrado aún más relieve dentro de la Iglesia.





"San Juan de Ávila ha sido siempre un santo actual, no hay siglo con momentos universitarios, culturales y hasta políticos distintos, donde no hubiese interés por él, siempre hubo interés de la Iglesia en su contexto europeo e hispanoamericano, y ahora se está trabajando mucho en traducir sus obras en otros idiomas, como el alemán", ha destacado”.



El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha expresado su satisfacción por recibir en Montilla al cardenal Rouco, ante el que ha recordado que “parece que no ha pasado un día y son diez años desde que presidió aquí la peregrinación de los obispos españoles, un día grandioso para Montilla y para la Iglesia española, ese momento y otros constituyen una referencia de Motilla para sacerdotes y obispos del mundo entero. Montilla suena en nuestro mundo a San Juan de Ávila.”



Demetrio Fernández ha puesto de manifiesto el valor de los dos años jubilares celebrado en diez años de doctorado, que ha atraído hasta la ciudad cordobesa, entre 2010 y 2012 peregrinaron hasta Montilla casi cien mil personas, “nuestra tarea es dar a conocer a San Juan de Ávila al mundo entero”.