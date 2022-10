José Ríos: "La única clave del éxito es el trabajo"

MARÍA RUBIO VARO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

José Ríos Márquez (Montilla, 1952) es un empresario atípico. Su extraordinaria capacidad –probablemente innata– para analizar al minuto la evolución de los mercados no le resta un ápice de humanidad, de generosidad y del sentido del compromiso con sus semejantes. No en vano, compagina su trabajo al frente de Rioma con su importante labor filantrópica en la Fundación Social Universal, una organización que fundó en el año 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza en muchos países.En esta entrevista concedida a Tándem Comunicación , este empresario referente a nivel nacional habla de su trayectoria, del futuro de su empresa y de las claves del éxito de Rioma, toda vez que aporta consejos para los más jóvenes que comienzan ahora su vida laboral.—Le diría que es un mundo apasionante, que se enamore de él y que lo viva con mucha naturalidad. Que, de alguna forma, le dedique tiempo y constancia. Y, para ello, lo más importante es el “enamoramiento”, que hará que construya un gran proyecto sin pesarle en absoluto.—Rioma ha sido desde hace muchos años un referente en el sector textil. No solo lo ha sido por haber innovado con tejidos de gran éxito y ser pionero en tendencias, sino que también ha sido un espejo para muchas empresas del sector textil. El mercado internacional ve como gran novedad lo que hace Rioma. Esto realmente es así porque, desde hace más de cincuenta años, estamos ofreciendo al mercado tendencias, singularidad y novedades que nos hacen ser una empresa con identidad. Somos admirados por muchos gracias a nuestros tejidos singulares y diferentes y por la aportación de diseño y colorido que hacemos en los mismos.—A lo que más valor le hemos dado en Rioma es a saber mucho del textil. Teníamos y tenemos sanas ambiciones por tener inquietudes y aprender mucho del textil, a pesar de no tener una tradición en nuestra tierra de este sector. El hecho de estar aislados de un núcleo textil siempre hace que los esfuerzos sean mayores. Pero llevamos más de cincuenta años aprendiendo de todo tipo de tejidos desde la seda, la lana, los ignífugos, los tejidos técnicos o los tejidos naturales y orgánicos, que son los que más nos gustan. Lo más importante para nosotros es hacer productos con identidad.Nuestra inspiración viene de nuestro análisis del mercado y la interpretación del mismo, no de analizar a nuestra competencia. Lógicamente, atendemos las demandas de nuestros clientes aportándoles nuestra singularidad pero, más bien, nuestra fuente de inspiración está en la naturaleza, en tejidos de nuestros antepasados, en tendencias culturales, obras de arte, etcétera. Es ahí donde nosotros aportamos nuestra visión y así creamos una diferenciación con respecto al resto del mercado que nos aporta esa identidad propia y el carácter innovador.—Nuestro sueño siempre ha sido hacer un textil más responsable. Para ello creemos en el origen natural de los tejidos como la seda, la lana, el algodón, el lino… Hace más de cuarenta años ya nos negábamos a colaborar con empresas que vertían sus residuos a los ríos por un tema de responsabilidad y conciencia medioambiental e, incluso, colaboramos y apoyamos con muchas de estas empresas para la instalación de depuradoras en sus plantas. A día de hoy, tenemos clara nuestra dirección, que nos conduce hacia tejidos naturales y también tejidos técnicos, ya que el mercado en muchos segmentos como el de la hostelería es exigente y así lo demanda.No obstante, indiscutiblemente nuestro mayor interés son los tejidos y tintes naturales, donde nos gustaría que hubiese una mayor demanda de los consumidores, ya que es un objetivo para el bien común del que, lamentablemente, se habla mucho pero se hace muy poco. Soñamos y trabajamos por una industria textil limpia y sostenible, con tejidos naturales y reciclados.—Ser empresario y padre de familia de ocho hijos necesita mucha dedicación y mucho amor. Te absorbe 14 o 16 horas diarias y eso no hay mucha gente que quiera aceptarlo. En mi caso, la motivación principal siempre ha sido sacar una familia adelante y ser ejemplo para mis hijos cuando las situaciones han sido duras. Pero siempre me he considerado un privilegiado por tener una familia como la que tengo y que, en momentos determinados, ha sido la clave de la superación de dificultades y retos.—He vivido situaciones de desfalcos y momentos profesionales y personales que me han entristecido mucho, pero siempre he intentado crecerme ante las adversidades de la vida, tomar la postura de salir adelante y nunca de rendirme. Ha sido duro por la complejidad del sector, ya que hemos mantenido una lucha diaria por la sostenibilidad, a pesar de que la mayoría no lo entendían.Defender el uso de depuradoras, de tintes orgánicos, de la protección del medio ambiente ha representado un esfuerzo importante a lo largo de mi vida. Pero las ganas de hacer cosas con transcendencia, con responsabilidad, y sacar una familia adelante han sido el motor en mi vida. No puedo quejarme en absoluto, pero sí que en el camino ha habido días grises. Pero, como se suele decir, no hay rosas sin espinas.—Es un mundo apasionante que te deja libertad de creación y de ejecución. Lo más importante es el conocimiento, por lo tanto, hemos de partir de la formación. Además, enamorarse del trabajo hará que todo este proceso sea mucho más fácil. Cuando estás enamorado de tu profesión, el esfuerzo deja de ser esfuerzo. Conocimiento junto con actitud positiva, humana, responsable y constante son, para mí, los pilares más importantes.—Será una gran empresa, ejemplo de humanismo, solidaridad, responsabilidad social y con el planeta, con un equipo profesional con amplio conocimiento técnico y del mercado. Pienso que será una empresa con proyección global, que jugará con sus mejores cartas, que son la edición y la fabricación para poder llegar de forma directa al consumidor final. Entiendo que estos productos serán los tejidos naturales, más responsables con el medio ambiente y que se desarrollarán con mejores prestaciones.Asimismo, también creo que la familia Rioma podrá sentirse orgullosa de pertenecer a un proyecto de empresa que es humano y solidario, en el que los recursos son compartidos con los colectivos más desfavorecidos como la infancia y la protección del medio ambiente. Todo este esfuerzo habrá valido la pena siempre que las personas se sientan las verdaderas protagonistas de este proyecto. Yo inicié este camino y ahora me siento un privilegiado, por lo que no puedo estar más que agradecido. A su vez, espero que mis nietos también puedan continuar con el proyecto de empresa y de responsabilidad social empresarial, que les haga crecer como personas y como profesionales, sabiendo disfrutar de este mundo tanto como su abuelo.—La única clave del éxito es el trabajo, el conocimiento, la constancia, el esfuerzo, el enamoramiento y la cualidad de “ser personas”. Sin esto es muy difícil llegar a ningún sitio: el éxito es una mezcla de todo ello. Lo más importante del éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar la mejor versión de ti mismo y dejar plantadas semillas que beneficien a otros. Como decía Albert Schweitzer, “el éxito no es la clave para la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si le gusta lo que está haciendo, usted será un éxito”.