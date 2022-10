Jes Jiménez | Los escurridizos nombres de los colores

Consultas de la semana | ¿«Jesusito de mi vida» se escribe con mayúscula inicial y cursiva?



Sí, así se escriben los nombres de oraciones formados por un fragmento del primer verso («Rezó “Jesusito de mi vida”»). Para casos como «padrenuestro», véase https://t.co/8oZrEdrmiA. pic.twitter.com/O7wjsDAyz6 — RAE (@RAEinforma) October 10, 2022

JES JIMÉNEZ SEGURA