El cuidado de la flora bacteriana de los intestinos y de la boca contribuye a prevenir los casos de artritis

El cuidado de la flora bacteriana de los intestinos y de la boca podría contribuir a la prevención de la artritis y de la espondiloartritis. Así lo asegura el jefe de servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba, Manuel Romero, que subraya que una de las funciones más relevantes de la población bacteriana del organismo, conocida como "microbiota", es la capacidad de modular el sistema inmune, es decir, “mantenerlo a raya, impidiendo que se descompense el equilibrio entre los factores inmunológicos pro inflamatorios y anti inflamatorios”.Coincidiendo con la celebración en octubre del Mes de la Artritis y de la Espondiloartritis, el especialista ha recordado que la microbiota intestinal puede ser determinante en el desarrollo de enfermedades como la artritis reumatoide, ya que cuando se produce un factor externo capaz de producir un desequilibrio que altere su composición o proporción, conocido como disbiosis, pueden desencadenarse enfermedades reumáticas autoinmunes como la artritis reumatoide.En este sentido, el jefe de servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba ha señalado que, recientemente, se han desarrollado estudios sobre la asociación de la disbiosis bucal y la artritis reumatoide, concretamente, con la enfermedad periodontal.La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, que se caracteriza por la inflamación con un alto poder destructivo de las articulaciones de mediano y pequeño tamaño, como muñeca, manos, codos, hombros y pies, aunque puede afectar a cualquier articulación y cualquier órgano de nuestro cuerpo.Según el último estudio de prevalencia de las enfermedades reumáticas (Episer 2016), realizado por la Sociedad Española de Reumatología, la artritis reumatoide afecta en España a alrededor de 300.000 personas, aproximadamente el 1 por ciento de la población adulta española tiene esta enfermedad. En la provincia de Córdoba, más de 7.000 personas padecen esta enfermedad, que es más frecuente en mujeres (3 mujeres por cada hombre) de mediana edad, entre los 40 y 50 años.Se trata de una enfermedad de origen desconocido, aunque se sabe que existe cierta predisposición genética a padecerla, sin ser esta causa suficiente para su desarrollo. Se considera además la aparición de factores ambientales desencadenantes y, dentro de estos el papel de la microbiota -como confirman los últimos estudios-, y el tabaquismo.El especialista ha insistido en que no se puede modificar la predisposición genética a sufrir artritis reumatoide, pero pueden realizarse algunas medidas preventivas como comer de manera sana, seguir una dieta mediterránea y mantener una buena higiene bucal.Además, ha añadido ha destacado que el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide es fundamental para controlar la inflamación de las articulaciones y evitar el daño de las mismas, detener la progresión de la enfermedad e incluso para conseguir su remisión.Por su parte, la espondiloartritis engloba a un grupo de enfermedades inflamatorias entre las que se encuentran la espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, artritis reactiva, las relacionadas con las enfermedades inflamatorias intestinales y las formas infantiles. La patología más representativa de este grupo es la espondilitis anquilosante, que suele manifestarse por la aparición de dolor lumbar nocturno.El doctor Romero ha hecho hincapié en que la artritis y la espondiloartritis son enfermedades con una importante repercusión en la calidad de vida del paciente, no sólo en su salud, sino también por el deterioro de sus relaciones y capacidades sociolaborales. Asimismo, los pacientes que sufren artritis reumatoide presentan un aumento del riesgo de padecer otras enfermedades asociadas como infecciones y trombosis venosas, entre otras.El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con una consulta específica de artritis y espondiloartritis, con el fin de ofrecer una asistencia personalizada a los pacientes con estas enfermedades. 