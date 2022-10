Buzón del Lector | Historias que no merecen un final

JOSÉ LUIS GÁLVEZ POLO

se hace eco en sude una carta abierta de José Luis Gálvez, colaborador de la sección de Deportes de este periódico, sobre el decisivo partido que disputará esta noche el Montilla Club de Fútbol ante el C.D. Rincón de la Victoria en el marco de la Copa del Rey. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Hay idilios que mezclan sonrisas y lágrimas, uniones que aportan carruseles de emociones y agitan el corazón con tanta rapidez que no permite saborear el éxito o reflexionar en el fracaso. Capítulos inacabados, sueños por cumplir que se quedaron el tintero esperando ser culminados por sus protagonistas. Hay paz en los ojos de quien ve en su trayectoria motivos para creer, pero también, no cabe duda, hay incertidumbre, por ver como llega el momento de dar el salto definitivo al vacío y esperar que la moneda salga cara y no cruz.El verano comenzó con esa sensación agridulce, querido Montilla C.F., de pelear hasta el final y morir en la orilla. Un punto nos separó de volver a casa años después. La Tercera División tendrá que esperar, sin embargo, un nuevo horizonte se abrió para llenar de luz el camino de los tuyos. Andalucía tuvo el privilegio de ver como un batallón herido en su orgullo quiso reivindicarse y buscar metas con las que ilusionarse.Con trabajo, sin hacer más ruido que el necesario y haciéndote fuerte semana tras semana, fraguaste en Mijas un nuevo título para tus vitrinas, faltas de plata desde hace demasiado tiempo. La espera mereció la pena, la historia te volvió a sonreír.Los más viejos del lugar ya dialogan por las calles de la localidad rejuveneciendo viejos laureles. Hay quien habla de Alvear y su capacidad para empequeñecer a los rivales, del ascenso a Tercera en un Estadio Municipal que supo recoger la esencia de su predecesor para hacerte volar o los inolvidables años 90. Por desgracia, el fútbol moderno y la insaciable parrilla televisiva alejaron al espectador de ti. Solo los más fieles continuaron a tu lado. No es justo, tenlo claro, no obstante, has tenido paciencia suficiente para mirar de frente a tu gente y, de nuevo, entusiasmarla.La simbiosis perfecta vestida de oro y verde entre la grada y equipo está asegurada. Más de 2000 almas caminaran en el ocaso del miércoles rumbo a tu guarida. Nadie quiere despertar de este sueño copero, sabedores de que esta historia no merece ser cerrada aún. Haz vibrar a las nuevas generaciones que ven en ti un sentimiento al que pertenecer, siendo sin lugar a duda, el futuro de la entidad.Que nunca pase de moda el corazón ante momentos así, las emociones siempre ganen la batalla a la frialdad de la razón y este grupo humano que defiende tu escudo viva su gran noche. Pase lo que pase, ahora y siempre, Montilla Club de Fútbol.