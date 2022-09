Un recorrido por la historia tecnológica de España

En el mundo actual, domina la tecnología.Ya no es solo un tema para el uso de las industrias, ahora también pequeñas empresas las necesitan, incluso hay casas que para encender las luces de cada habitación utilizan tecnología automatizada.Por años consecutivos hemos visto inventos tras inventos, unos más increíbles que otros. Ya no son solo computadoras y teléfonos inteligentes, ahora son incluso robots capaces de llevar a cabo una operación quirúrgica.De hecho, hoy en día son muy pocas las cosas que hacemos sin un dispositivo electrónico y una aplicación, por esta razón es que una de las áreas de formación que más atraen a futuros profesionales, es el área de la programación web.Si eres uno de estos interesados y te apasiona muchísimo el tema de la tecnología y la programación, queremos recomendarte un curso de Aulab para aprender desarrollo web , es ideal si deseas capacitarte para ejercer en este ramo profesional, creando softwares y programas de calidad e innovadores.Comenzamos con la invención de la, cuando entre 1440 y 1450 Johannes Gutenberg creó lo que causaría una completa transformación en la forma en cómo se transmitían los conocimientos, logrando copiar textos de una forma mucho más eficiente y rápida.Luego, para el año de 1936 se creó el, diseñado por el alemán Konrad Zuse, este fue solo uno de los tantos inventos relacionados con ordenadores, que dieron paso a lo que hoy en día es una computadora en sus diferentes presentaciones.Y no podemos dejar de mencionar en este breve resumen, la invención del, el servicio que actualmente es tan indispensable en los hogares y en las empresas, como lo puede ser la energía y el agua.Elcomo muchos otros inventos tecnológicos, surgió en época de guerras, específicamente durante la Guerra Fría, como una herramienta de comunicación fundamental para las tropas norteamericanas. Años después fue que el internet pasó de ser un asunto netamente militar a estar al alcance de la población mundial.Por décadas, quienes han dominado el mercado vanguardista de la tecnología han sido los americanos y los asiáticos, haciendo creer a muchas personas que Europa es como su arquitectura, tradicional y antigua.Sin embargo esto no es más que una simple suposición, hoy en día Europa domina con respecto a una tecnología de alta gama, como es la inteligencia artificial (IA) e incluso, economistas la consideran como una potencia económica innovadora.De hecho pongamos como ejemplo a, el sexto país europeo en materia de desarrollo tecnológico; en este país predomina la inteligencia artificial siendo considerablemente elevado el porcentaje de industrias que la emplean para poder mejorar su eficiencia y niveles de productividad.España es un país de constante desarrollo e innovación, de hecho es la cuna de la invención de grandes proyectos tecnológicos, especialmente aquellos relacionados con la robótica médica.Mencionemos algunos de estos grandes inventos.Tomando en cuenta lo que mencionamos de robótica médica, un gran invento con sello español es uncon atrofia muscular, además se inventó elY de seguro has escuchado hablar del antivirus, bueno estede protección es capaz de evitar la contaminación de tus dispositivos con un antivirus que funciona desde la nube, es un software de sello español que ha sido incluso reconocido y galardonado a nivel internacional.Sin duda los inventos tecnológicos de hoy en día son monumentales en comparación con los de hace 100 años, pero sin esos antiguos no existirían los de hoy en día ¿Te puedes imaginar como serán en unos 100 años más?