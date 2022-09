El montillano Antonio José Mejías reparte 350.000 euros entre diez cupones de la ONCE vendidos en Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El sorteo de la ONCE de este jueves ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos del centro de la capital cordobesa gracias al montillano Antonio José Mejías quien, esta tarde, recibirá casualmente en Granada el premio al Mejor Artista con Discapacidad de la VIII Bienal de Flamenco de la ONCE Este 30 de septiembre quedará en la memoria de Antonio José Mejías, tanto en su faceta artística como profesional, pues ayer vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, solo horas antes de recibir en Granada la más alta distinción que concede la ONCE a nivel nacional en el ámbito del flamenco.Antonio Mejías se ha enterado del premio repartido en el tren camino de Granada. “No puede ser verdad, estoy soñando, es un sueño”, ha reaccionado Mejías, que vende por las mañanas en la calle Concepción y, por las tardes, en la calle Gondomar, en pleno centro de Córdoba, por lo que cree que ha repartido la suerte entre clientes de ambas calles.“Me he quedado petrificado, es el destino, no lo puedo explicar, estoy nervioso”, ha reconocido el artista montillano, a la vez que ha señalado que "esta fortuna es un premio a su constancia en el trabajo". Por todo ello, ha indicado, esta noche subirá a las tablas del Teatro Isabel la Católica “con más fuerza y más emoción” para recibir el premio de la VIII Bienal de la ONCE, que piensa dedicar a sus padres y a los compañeros artistas con discapacidad.El sorteo del 29 de septiembre estaba dedicado a la Plataforma de Mayores y Pensionistas y ha dejado otro premio igual, de 350.000 euros, en La Línea de la Concepción (Cádiz), y otro cupón premiado también con 35.000 euros en la localidad granadina de Baza. La mayor fortuna de este sorteo se la ha llevado la Comunidad de Murcia, donde se vendió la serie agraciada con medio millón de euros y el resto de premios se han repartido entre Canarias y Castilla y León.