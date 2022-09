Antonio Guerra convertirá las muestras del deterioro urbano en lienzos en los que recrear la obra Garnelo

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

Convertir los desconchones y las grietas que el inexorable paso del tiempo deja en las fachadas y calles de una ciudad, en pequeños lienzos en los que desarrollar una obra de arte. Ese es el objetivo marcado por el artista cordobés Antonio Guerra con su proyecto, una iniciativa que se enmarca dentro de la programación de la V Semana de la Pintura de Montilla "Memorial J. Garnelo y Alda" , y que embellecerá a lo largo de los próximos meses hasta un centenar de espacios con pequeñas obras en las que los personajes protagonistas surgen de la obra de José S. Garnelo y Alda."Se trata de un proyecto que va a aportar ese punto de belleza en espacios deteriorados y que se podrá disfrutar, una vez finalice en el mes de febrero, con una ruta guiada por un historiador y el mismo artista", destacó la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, en la presentación de esta iniciativa que ya muestra sus tres primeras intervenciones, protagonizadas por el Señor de Osacar, los loros de Garnelo, y Aserpina y Pericles.Las pequeñas obras de Antonio Guerra, que no superan los 10 centímetros, se caracterizan por una mezcla de pintura, fotografía y collage. En todas ellas, como adelantó Guerra, aparecerán algunos de los personajes de las obras más icónicas del pintor montillano que se se encuentran expuestas en el Museo Garnelo de la ciudad.nace de la inquietud del artista, desde muy pequeño, por recorrer las calles con una sensibilidad y un ritmo diferentes. “Cuando caminaba por la ciudad me daba cuenta de que las calles olían y sonaban cada una de una forma”, apuntó el artista, quien detalló que el proyecto nace que el objetivo "para detener al transeúnte y que este transite las calles sin correr, sino de una manera consciente".Por ello, Guerra invitó a la ciudadanía a pasear y a transitar la ciudad "con calma y consciencia", e invitó a compartir estas obras en las redes sociales junto al 'hashtag', para ir descubriendo al resto de transeúntes dónde están todas las obras instaladas pues, si bien Guerra adelantó que las primeras obras ya se ubican en la calle Puerta de Aguilar, la Casa de las Camachas o Casa Palop, "del resto no se dará ninguna pista y se irán colocando, cada semana o cada quince días, para ir renovando y creando una ruta en la que también se comentará la historia del edificio, de la calle y de la instalación".