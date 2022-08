La lista de Romain Feriolo de los mejores nuevos casinos online para los jugadores españoles

Codere;

Roku;

Paf;

PlayUZU;

Genesis;

William Hill;

888 Casino;

Leo Vegas;

Casino 777;

Betsson;

Betway.

Características distintivas de los nuevos casinos



Nuevos clubes Establecimientos antiguos Toneladas de bonos atractivas El número de bonos es limitado Interfaz actualizada y atractiva A veces la interfaz del sitio web puede estar desfasada No hay reseñas, es difícil confiar Generalmente son fiables y tienen muchos testimonios reales Algunos sin aplicación móvil A menudo tienen una aplicación móvil bien optimizada Umbral de entrada pequeño: hay muchos casino deposito mínimo 5 euros Contar con soporte técnico profesional

¿Cómo elegir un nuevo casino online?

acepta jugadores de España;

tiene una licencia de juego;

ofrece máquinas tragamonedas con licencia;

proporciona límites de retiro adecuados;

tiene una amplia gama de tragamonedas y proveedores de juegos;

disponibilidad de servicio de soporte técnico;

tiene un sitio web con una interfaz fácil de usar e intuitiva.

¿Por qué elegir un casino con licencia?

Curazao;

Malta;

Reino Unido;

Gibraltar.

Ventajas y desventajas de los nuevos casinos españoles

Política de bono. Para atraer a los clientes, los nuevos clubes en línea ofrecen a sus visitantes numerosos bonos por registrarse, hacer recargas o simplemente por estar activos en el sitio web del casino. Además, los jugadores suelen tener la oportunidad de participar en torneos, promociones y sorteos de valiosos premios.

Una aplicación móvil o un sitio web adaptable. Los clubes modernos se esfuerzan por satisfacer las necesidades de sus usuarios y permitirles disfrutar del entretenimiento del juego en cualquier momento y en cualquier lugar conveniente. La tecnología moderna permite jugar a los casinos en línea en cualquier lugar donde haya acceso a una red. Si un jugador tiene una aplicación de casino de marca instalada en su dispositivo móvil, no corre peligro de aburrirse en sus minutos libres, dondequiera que esté: en el trabajo, en el transporte público o en un atasco de tráfico.

Una amplia gama de opciones. Para estar a la altura de la competencia, los nuevos casinos en línea ofrecen a sus clientes una gran cantidad de entretenimiento de juego: tragaperras, emuladores de mesa y de cartas: ruleta, blackjack, poker y mucho más. Gracias a esto, todo el mundo puede encontrar un juego a su gusto. Por ejemplo, muchos jugadores carecen de la interacción en vivo y el ambiente divertido de los casinos offline. Para estos jugadores, los clubes virtuales más modernos ofrecen juegos en vivo con crupieres reales.

No tienen una reputación establecida por la que determinar la credibilidad de una institución.

La transferencia de dinero puede tardar más tiempo en completarse.

Proveedores de nuevos casinos online

Microgaming;

Netent;

Quickspin;

Quickfire;

Endorphina y otros.

Métodos de pago en los nuevos casinos online de España



Conclusión: opinión del experto Romain Feriolo