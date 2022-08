La Federación Española de la Recuperación y Reciclaje distingue al empresario pontanés Alberto España

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha distinguido al empresario pontanés Alberto España Guerra, responsable de Sumyrec, una firma que gestiona todo tipo de residuos en municipios como Puente Genil, Montilla, Lucena, Antequera o Écija.El galardón, que se entregó durante la cena de gala del XIX Congreso Nacional de la Recuperación y el Reciclaje, reconoce la trayectoria profesional de Alberto España Guerra que, durante 45 años, se ha dedicado a un sector del que su padre, Luciano Alberto España Lavado, fue pionero en la comarca.“Siendo un niño ya me gustaba y hurgaba en los coches, les quitaba la gasolina, pero desgraciadamente mi padre murió muy joven, cuando yo tenía 25 años, y entonces me quedé al frente de la empresa”, recuerda Alberto España, quien destaca que Puente Genil era ya una localidad muy industrializada a mediados del siglo XX gracias, en parte, a la línea de ferrocarril.Desde ese momento, la firma Sumyrec ha crecido exponencialmente. “Nos hemos ido adaptando a leyes y normativas y somos punta de lanza en nuestro sector”, asegura el máximo responsable de la firma, que abastece a clientes y empresas de cualquier punto de España, aunque su principal cartera de clientes se sitúa en las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla."Realizamos un servicio integral: desde la recogida del residuo en el punto que se origine hasta su llegada a la planta, donde lo clasificamos y lo remitimos a siderúrgicas, a las fundiciones de cobre o a fábricas de aluminios, papel o cartón para que lo reciclen", subraya el empresario.La calidad del servicio es el principal bastión de la fidelidad de esta empresa, tal y como reconoce Alberto España. La firma cuenta con 40 empleados y una flota de 30 vehículos, "No hemos sufrido picos ni en personal ni en trabajo, dado que hemos tenido un crecimiento sostenido y ascendente", apunta el máximo responsable de Sumyrec.Ahora, la concesión del Premio a Toda una Vida al Reciclaje ha supuesto "toda una alegría y una satisfacción", que reconoce "el trabajo con esfuerzo y de hacer las cosas bien". Y es que en Sumyrec son líderes en la gestión y recogida de residuos no peligrosos (RNP), tales como chatarras, metales, cartón, plásticos y basuras industriales.La empresa cuenta con la calificación de Gestor Autorizado GR36 para una gestión responsable y, también, de residuos no peligrosos, así como subproductos alimentarios procedentes de procesos de fabricación y derivados de la harina, bollería, grasas, chocolates o dulces. "También realizamos el proceso de descontaminación final y el tratamiento de los envases contaminados", apunta el responsable de la firma.