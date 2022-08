El Ayuntamiento impulsa una campaña para implicar a los comerciantes en la recogida y el reciclaje de cartón

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: FRANCIS SALAS / JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La campaña, que se desarrolla en el marco del contrato de recogida de residuos suscrito con la empresa Prezero –la división medioambiental del Grupo Schwarz–, también contempla la "participación activa" de los vecinos, ya que, en opinión de Raquel Casado, "los hábitos de compra han cambiado y el ciudadano realiza muchas de sus compras por internet, por lo que en el mismo domicilio se generan ya muchos residuos de cartón".La responsable municipal de Medio Ambiente ha hecho hincapié en que el cartón es "susceptible de reciclaje" y, por tanto, "tiene un valor y puede tener una segunda vida si se deposita en el contenedor adecuado". En opinión de Raquel Casado, "así se evita no solo el gasto en materias primas que supone volver a generarlo sino, también, el consumo de energía y de agua necesarios para fabricarlo"."Cuando se deja el cartón al pie del contenedor, este material no llega a su lugar de reciclaje puesto que no se puede costear un servicio cuyos operarios metan las cajas dentro del contenedor", ha advertido la edil montillana, quien ha insistido en que la colaboración ciudadana es "fundamental para que los residuos que generamos se gestionen adecuadamente".Por último, Raquel Casado ha recordado que se considera una "infracción grave" no depositar los residuos en los contenedores habilitados para ello. De hecho, ensuciar la vía pública como consecuencia de actividades en establecimientos comerciales, hosteleros, quioscos, puestos callejeros o similares puede conllevar sanciones que van desde los 301 a los 1.500 euros.