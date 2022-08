El Ayuntamiento abrirá mañana el plazo de inscripción en un curso de Inglés B1 dirigido a personas sin empleo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

El Ayuntamiento de Montilla abrirá mañana el plazo de inscripción en un curso de Inglés B1 dirigido a personas desempleadas. Esta acción, que dará comienzo el próximo 26 de septiembre, forma parte del conjunto de siete cursos de Formación Profesional que fueron otorgados por la Junta de Andalucía, con un presupuesto total de 248.000 euros, con el objetivo de fomentar la empleabilidad en la localidad.El teniente de alcalde de Desarrollo Local, Manuel Carmona, ha animado a las personas desempleadas a aprovechar estos cursos gratuitos para mejorar la búsqueda de empleo y ha recordado que “este año también se desarrollará el curso de Ayuda a Domicilio a finales de año, mientras que el resto de cursos están planificados para desarrollarse en el primer semestre de 2023”.En total, el Ayuntamiento de Montilla impartirá siete cursos: dos sobre Ayuda a Domicilio –uno de ellos para personas dependientes en instituciones sociales–; otro sobre; uno más sobre Logística; otro curso que abordará Competencias Clave y, finalmente, dos cursos de Inglés (B1 y B2).El responsable municipal de Desarrollo Local también ha recordado que el Consistorio está trabajando en la concesión de ayudas y becas para el alumnado. “Queremos fomentar que se pueda dar ese plus para la formación a través de fondos propios del Ayuntamiento con el fin de que aquellos alumnos que no pueden permitirse estar dos o tres meses de formación, tengan opciones”, ha indicado.El curso de Inglés B1 tendrá una duración de 240 horas, entre el 26 de septiembre y el 22 de diciembre, en horario de de 16.00 a 20.00 de la tarde. Se impartirá en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y estará dirigido a personas desempleadas de larga duración que requieran esta cualificación profesional.Los requisitos para acceder al curso son estar en posesión de una titulación –obtenida con anterioridad al año 2015– del mismo nivel y familia profesional de la solicitada. Dicha titulación debe ser de técnico o técnico superior de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad de nivel 2 o nivel 3.A su vez, las personas interesadas deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en los Servicios Públicos de Empleo, al menos en los nueve meses anteriores a la fecha de solicitud de la acción formativa. Igualmente, deben tener 16 años cumplidos y un nivel A2 de conocimiento de lengua inglesa, acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel.Azahara Gómez, técnica del Ayuntamiento de Montilla, ha explicado que se ofertarán quince plazas, once de las cuales tendrán que cumplir específicamente estos requisitos, mientras que las cuatro restantes se reservarán para personas que únicamente se encuentren en situación de desempleo, hayan finalizado la ESO y superen una prueba de nivel.El plazo de inscripción comienza mañana y finaliza el próximo 7 de septiembre. Se podrá realizar a través de la plataforma de acceso de la Oficina Virtual del SAE, en el buscador de Acciones Formativas convocadas para personas ocupadas y desempleadas."A lo largo del día de mañana se podrá acceder a la solicitud y se podrá presentar también telemáticamente a través del SAE o descargarla y presentarla en el Registro de Entrada de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montilla o, presencialmente, en el Registro del Ayuntamiento de Montilla", ha precisado Azahara Gómez.