¿Qué es una moneda algorítmica?

¿Qué es una moneda Fiat?

Stablecoin algorítmica

Respaldadas por Fiat (por ejemplo, Tether) - Estas monedas están respaldadas por monedas fiduciarias emitidas por el gobierno, como USDT (Tether). Estas monedas suelen emitirse en cantidades limitadas y pueden canjearse por el activo subyacente si es necesario. Sin embargo, se ha cuestionado si algunas de estas monedas estaban realmente respaldadas por reservas fiduciarias reales en todo momento (es decir, no había una reserva real de USD en circulación).

Criptocolateralizadas - Estas monedas están respaldadas por otras criptomonedas, pero no necesariamente por el USD o por cualquier otra moneda fiduciaria; en cambio, representan una parte proporcional de las reservas fiduciarias.

Mejores monedas algorítmicas

Valor de monedas algorítmicas