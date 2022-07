La Feria de El Santo 2022 comienza a calentar motores

"Retomamos una feria que en esta edición busca tener un poco más de personalidad, sin perder ese ambiente único, algo positivo que se propicio hace unos años y ha favorecido ese espacio de encuentro y cercanía", ha señalado el primer edil.

Un cartel "rico" en detalles

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

Con todo, junto a ese ambiente único, el nuevo diseño consensuado entre el Consistorio y los diferentes colectivos que participan en la feria, el recinto de Envidarte contará con cerca de una quincena de "ambientes diferentes" gracias a la proyección de 14 casetas, a las que se sumarán otras tres en la Avenida de Las Camachas. "Va a ser una edición novedosa, donde se han plasmado muchas inquietudes y proyectos para que todos disfrutemos de ella", ha puntualizado el delegado de Festejo, Miguel Sánchez.Así, el carácter novedoso se hará evidente desde el primer momento pues, según ha adelanto el edil, la inauguración de la Feria de El Santo 2022 en la noche del martes ofrecerá un espectáculo innovador que dará comienzo desde la plaza del Ayuntamiento. Un espíritu renovador que también llegará al cierre de las fiestas.De cara a la programación municipal, Festejos ha previsto la celebración de dos actuaciones en directo cada noche –tres en el caso del viernes– en el escenario central del recinto ferial, "que contará con grupos que han tenido una gran acogida entre el público en ferias de importantes ciudades".Por otro lado, de cara a los habituales descuentos para las atracciones infantiles, Sánchez ha adelantado que este año se modificarán el tipo de bonos dado que "serán específicos para cada una de las atracciones". "Así nos los han solicitado desde la Asociación de Feriantes, y será distribuidos a través de los comercios para que, de este modo, se apoye al sector y también se involucre en nuestra feria", ha puntualizado el responsable de Festejos."Creemos que este año tenemos un reto importante como es consolidar un nuevo modelo de feria, que busca esa personalidad e identidad propia, ha destacado Rafael Llamas, quien ha señalado que todo apunta "a que será una edición multitudinaria porque es muy esperada".El cartel diseñado por la joven montillana Carmen Ortiz, estudiante de primer curso de Bellas Artes, será la imagen anunciadora de esta Feria de El Santo 2022 a lo largo de las próximas semanas en toda la provincia. Inspirado en el, el cartel de esta edición de las fiestas en honor al patrón de la ciudad se caracteriza por la riqueza en sus detalles, alejándose de la "línea minimalista de años anteriores"."Es un cartel al que no le falta ningún elemento identificativo de nuestra feria porque recoge a El Santo, nuestros arcos, el vino, o los fuegos artificiales. Sin duda, es un gran cartel y hay que darle la enhorabuena a la autora", ha subrayado el alcalde de Montilla durante la presentación de este proyecto que, como ha reconocido la autora, "es la primera vez que concluye un diseño realizado completamente con técnica digital"."Estoy muy satisfecha con el resultado de mi trabajo, que para mí ha sido muy novedoso porque hasta ahora no me había enfrentado seriamente al diseño digital", ha explicado esta antigua estudiante del IES Emilio Canalejo, quien ha destacado que entre sus objetivos ha sido "contar con un cartel lleno de elementos, muy rico en detalles".