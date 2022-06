Rafael Llamas destaca el compromiso de Espadas con proyectos "fundamentales" como la Ronda Norte

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ

El alcalde de Montilla y secretario local del PSOE, Rafael Llamas, ha querido poner en valor esta mañana algunos de los proyectos comprometidos por el candidato socialista a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas, con la ciudad. En este sentido, Llamas ha destacado que "frente a la cartera vacía del PP", Espada ha mostrado su "firme respaldo" a actuaciones fundamentales para el desarrollo de Montilla como es la continuación de la Ronda Norte o la creación de un área sanitaria propia para la Campiña Sur."Los compromisos de Juan Espadas y del PSOE con Montilla son claros, y no son otros que retomar el proyecto de la Ronda Norte, y que el Hospital de Montilla gane autonomía y funcionalidad, pasando de un hospital de nivel 3, con un área sanitaria propia, y que son fundamentales para el desarrollo de Montilla", ha destacado Rafael Llamas en su comparecencia en el Paseo de Las Mercedes, escenario elegido por el PP el pasado martes para celebrar un encuentro entre el cabeza de lista de su candidatura al Parlamento de Andalucía por Córdoba, Jesús Aguirre, con militantes y simpatizantes.En este sentido, el secretario local socialista ha lamentado que durante dicho acto, Aguirre "no trasladase a los montillanos nada dentro de su proyecto, como tampoco nos lo ha ofrecido en estos cuatro años, dando la espalda a cuestiones que considerados trascendentales para Montilla como la Ronda Norte o el área sanitaria propia para la Campiña Sur"."Han sido necesarias unas elecciones para que la Consejería de Salud haga lo que el Pleno del Ayuntamiento le reclamó de forma unánime, que no era otra cosa que se sentarse con los profesionales y se replanteara la creación del dos áreas para el sur de la provincia de Córdoba", ha aseverado Llamas.Finalmente, desde el PSOE han insistido en que los compromisos de su candidato con la ciudadanía son claros y supondrán una mejora fundamental en su día a día pues "se establecerá un plazo máximo de 48 horas para que sean atendidos por su médico; que por ley cualquier joven que termina su formación tenga acceso a un primer empleo para favorecer su inserción laboral; y la reducción de las ratios en los centros educativos frente al cierre de escuelas".