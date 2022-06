Las formaciones políticas dan el pistoletazo de salida a una campaña electoral con varios nombres montillanos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

Montilla ha dado esta medianoche el pistoletazo de salida a la campaña electoral de cara a los comicios andaluces que tendrán lugar el próximo 19 de junio y que, en esta ocasión, cuentan con varios montillanos entre las diferentes listas provinciales. Por ello, han sido varias las agrupaciones locales que, junto a la tradicional pegada de carteles en los primeros minutos de la medianoche, han optado por celebrar actos simbólicos de inicio de campaña en sus respectivas sedes.En el caso del PSOE, el inicio de la campaña electoral ha coincidido con la celebración de uno de los actos conmemorativos del centenario de la Casa del Pueblo, que ha contado con la participación del secretario de organización, Santos Cerdán, y la secretaria provincial del PSOE-Córdoba, Rafi Crespín, quienes han insistido en la importancia de estos comicios "para garantizar que Andalucía siga prosperando hacia el futuro"."Estas elecciones van a ser históricamente decisivas para esta tierra y para el bienestar de los andaluces", ha asegurado Crespín, quien ha señalado que el objetivo del PSOE para esta campaña es "dar a conocer las razones por las que es necesario un cambio de rumbo tras tres años de gobierno de las derechas y que han provocado la privatización de la sanidad públicas, la eliminación de líneas en la escuela pública, se niega que exista la violencia machista y, principalmente, por la incapacidad de gestión de una derecha que no tiene proyecto de futuro".Asimismo, simpatizantes y militantes del PP de Montilla se han dado cita desde primeras horas de la noche en la sede de la calle Corredera, antes de trasladarse a la tradicional pegada de carteles en el entorno del mercado de abastos, para dar comienzo a una campaña en la que, como ha destacado la presidenta local, Auxiliadora Moreno, "el PP se presenta con la mano tendida a los ciudadanos para que el cambio siga funcionando y se continúe con la gestión realizada"."Es necesario crear un mapa político cómodo que nos permita desarrollar ideas y seguir avanzando", ha incidido Moreno, quien ha recordado la importancia del voto útil en estos comicios para "que el PP no tenga las manos atadas y pueda seguir trabajando sin hipotecas".Mientras tanto, el coordinador local de Ciudadanos en Montilla y número tres en la lista provincial de la formación naranja para las elecciones andaluzas, Sergio Urbano, ha participado horas antes de la medianoche en el acto central celebrado en la capital cordobesa, en el que también ha estado presente la montillana y componente de la lista, Lucía Navarro.Así, Urbano ha insistido en el papel jugado por la formación como "motor para el cambio en Andalucía" a lo largo de esta legislatura. "Andalucía ha sido en estos tres años y medio ha sido puntera en creación de empleo y nuevas empresas, fomento de la FP dual, también en políticas sociales y récord en cifras de turismo. Por eso Ciudadanos sale a estas elecciones con los deberes hechos y conscientes de que somos más necesarios que nunca", ha apuntado Urbano.Por su parte, la sede de PCA en la calle Fuentes ha acogido la pegada simbólica de carteles de la coalición Por Andalucía, que cuenta con la montillana Rosa Rodríguez como número dos de su lista en Córdoba y que, como ha señalado el coordinador local de IU en Montilla, Agustín Romero, aportará al este proyecto común de la izquierda "esa importante defensa de la mayoría social de nuestra tierra".Asimismo, Romero ha insistido en que esta campaña no sólo será importante de cara a dar a conocer el programa de Por Andalucía, sino también "lo que hay detrás de la cara amable de Juanma Moreno Bonilla". "Han sido tres años y medio de políticas de desmantelamiento de los servicios públicos como la sanidad y la escuela pública. Por eso queremos representar a la mayoría social andaluza con este proyecto progresista", ha destacado.