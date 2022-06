El Teatro Garnelo acoge la gala del segundo Certamen Internacional de Relatos Cortos “Dr. Guerrero Pabón”

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

El Teatro Garnelo se vistió de gala este viernes para acoger la entrega de premios del segundo Certamen Internacional de Relatos Cortos “Dr. Guerrero Pabón”, una iniciativa impulsada por los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal de Montilla, en colaboración con otras unidades de la provincia."El año 2020 fue un año muy difícil para la sociedad y para las UCI, ya que se multiplicaron los ingresos y las historias vividas en ellas por los pacientes, por las familias y por los profesionales en un entorno que dificultó el acompañamiento de los enfermos", recordaron desde la organización, para aclarar que, por este motivo, el lema del certamen este año ha sido el de “Nunca estuvieron solos”.El segundo Certamen Internacional de Relatos Cortos “Dr. Guerrero Pabón” ha contado con la participación de medio centenar de relatos recibidos desde distintos puntos de España, Colombia, México, Argentina o Venezuela y con la entrega de premios, el jurado ha querido recordar a grandes profesionales de la UCI, que dedicaron su vida a sus enfermos."Hemos podido rendir tributo a esos maestros de los que ahora tienen la misión y objetivo de curar y cuidar y que siguen trabajando en las Unidades de Cuidados intensivos de Andalucía y, también, a esas otras personas que, pese a no pertenecer al ámbito sanitario, ayudaron a mejorar los espacios", explicaron los promotores, que también tuvieron palabras de recuerdo para "quienes sufrieron la estancia en la UCI y, desgraciadamente, ya no están con nosotros".De este modo, la valenciana Rosa María Jorge Guillem recibió el primer premio In Memoriam “Dr. Heliodoro Sancho Ruiz”, que fue jefe de Servicio de la UCI del Hospital Reina Sofia en Córdoba, dotado con una placa y un cheque-regalo de El Corte Inglés valorado en 700 euros.Por su parte, el segundo premio In Memoriam “Dr. Antonio Jareño Chaumel”, que fue jefe de Servicio de la UCI del Hospital de Jerez, fue para la jerezana Cristina Mier-Terán Suárez, que recibió una placa conmemorativa y un cheque-regalo valorado en 500 euros.Por último, el tercer premio In Memoriam “Dr. Francisco Morán Molid”, que fue médico intensivista de la UCI del Hospital Reina Sofía en Córdoba, dotado con una placa y un cheque-regalo de El Corte Inglés de 400 euros fue para el vallisoletano José Luis Bragado García.A su vez, María Villar Cembellín obtuvo el accésit In Memoriam “D. Manuel Cabello de Alba Moyano”, que fue paciente afectado por el covid en la UCI del Hospital de Montilla, dondea la edad de 73 años. Mientras que Rodrigo Martínez Puerta logró el accésit In Memoriam “Dña. Yolanda Excrib González”, que fue enfermera de la UCI de Montilla.De igual modo, el accésit In Memoriam “Dr. Joaquín Tortosa Lorenzo”, que fue médico especialista en Otorrinolaringología y paciente afectado por el covid en el Hospital San Juan de Dios, fue para Ángela Alonso Ovies, mientras que Rafael León López obtuvo el accésit In Memoriam “D. Juan Zamorano Adamuz”, que fue trabajador del Área de Mantenimiento de la Empresa Sanitaria Alto Guadalquivir.Además, en esta edición se han añadido tres premios adicionales, "en honor a tres destacados intensivistas que enseñaron a trabajar a la gran mayoría de profesionales de cuidados intensivos de la provincia de Córdoba, y de muchas de las UCI del territorio español", según destacaron desde la organización.Así, el Premio In Memoriam “Dr. Dios Torronteras”, que fue jefe de Sección de la UCI del Hospital Reina Sofia, fue para Rosa María Jorge Guillem, mientras que Cristina Mier-Terán Suárez obtuvo el Premio “Dr. Martín Montes”, que fue jefe sección de la UCI del Hospital Reina Sofia. Por último, Rodrigo Martínez Puerta logró el Premio “Dr. Guerrero Arjona”, que fue jefe de Servicio de la UCI del Hospital Cruz Roja, y médico adjunto de la UCI del Hospital Reina Sofia.Previo a la entrega de premios tuvo lugar la representación de la obra, interpretada por el Grupo de Teatro “Madre Encarnación”,y bajo la dirección de Antonio Luque-Romero Rodríguez.En palabras de su autor, se trata de una obra de teatro escrita en clave de comedia que "busca provocar en el espectador una reflexión sobre las lecciones que la sociedad debió aprender durante los días de confinamiento por la pandemia de covid-19 y que, lamentablemente, todo apunta a que se han olvidado con excesiva rapidez". Como colofón al estreno absoluto de esta comedia, la joven montillana Marta Mesa actuó acompañada por Pablo Repiso a la guitarra.“Con este gran proyecto que comenzamos a hilar en 2018 queremos tener muy presentes a todos aquellos que tan duro han trabajado para hacer las UCI más humanas, siempre mirando el beneficio de los pacientes", explicó el director del proyecto, el doctor Emilio del Campo, quien precisó que los beneficios de la venta del libro donde se recopilan los relatos premiados y de las entradas para asistir a la representación de la obra de teatro se destinarán a las oenegés Pollos y Corazones, ASPAYM, Kurere, Vida y Alegría, Proyecto H-UCI y Fundación Hospital Optimista.Desde la organización quisieron asimismo agradecer la colaboración y el aporte económico de El Corte Inglés, Marzal Médica, Oximesa, Laboratorios Ferrer, Hospital San Juan de Dios y a los Colegios Oficiales de Médicos y de Enfermería de Córdoba.