COAG afirma que el sector del ajo "toca fondo" debido a los bajos precios y a la "falta de interés" del mercado

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Córdoba) ha denunciado que el sector del ajo no cubre los costes de producción desde hace cuatro temporadas en la provincia debido a los bajos precios en los que opera, mientras el mercado registra un comportamiento "extraño e inusual".Para Carmen Quintero, secretaria general de COAG Córdoba, "en el mercado se está dando la paradoja de que, por un lado, no hay existencias de ajo blanco en los almacenes y, sin embargo, no hay ni siquiera interés por parte de compradores en hacer ofertas por el producto".Por otro lado, apunta la portavoz de COAG, "la Unión Europea ha prohibido ciertos productos y este año hay muchos ajeros que no han podido tratar el cultivo con ellos, sin que desde Europa se hayan preocupado en buscar productos alternativos, lanzando balones fuera las distintas Administraciones".De esta forma, COAG Córdoba asegura que los productores de ajo no han podido hacer frente a la plagas y, como consecuencia de ello, "es muy probable que en la próxima campaña se reduzca en un alto porcentaje la superficie de este cultivo". De este modo, "se está hablando de pérdidas de un 50 por ciento por no haber podido tratar las plagas y por otras razones", aseveró Quintero.En este sentido, la secretaria general de COAG Córdoba lamentó que pese al trabajo de los agricultores en el cultivo, después de invertir mucho dinero para poder cultivar el ajo, "ni siquiera se van a poder cubrir los costes de producción". "Estamos asistiendo a la muerte del sector, porque ajero que se retira, ajero que no vuelve”, denuncia Quintero.