Aviso naranja por altas temperaturas en Andalucía

Recomendaciones a la población



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo para hoy martes el aviso naranja por altas temperaturas en varias comarcas de cuatro provincias andaluzas: Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.La AEMET prevé temperaturas máximas de hasta 43 grados, desde las 12.00 del mediodía hasta las 20.00 de la tarde, en las Campiñas de Córdoba y Sevilla y en las comarcas del Valle del Guadalquivir, Morena y Condado (Jaén). Se esperan 41 grados en la Cuenca del Genil (Granada) y en Cazorla y Segura (Jaén), mientras que los termómetros alcanzarán los 40 grados, siempre en la misma franja horaria, en la Subbética, Sierra y Pedroches (Córdoba), y en Capital y Montes (Jaén).Durante la jornada de hoy, también entre las 12.00 y las 20.00 horas, estará vigente el nivel amarillo por calor en la provincia de Huelva (Aracena, Andévalo y Condado), en Málaga (Antequera), en Sevilla (Sierra Norte y Sierra Sur) y en Granada (Guadix y Baza), donde se esperan temperaturas de hasta 39 grados. En Cádiz (Grazalema y Campiña), podrán alcanzarse los 38 grados. Por tanto, todas las provincias a excepción de Almería, tienen activos avisos meteorológicos por calor.Ante episodios de altas temperaturas, el Teléfono de Emergencias 112 ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos y evitar situaciones de emergencia. Se recomienda beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no tengamos sed.Se recomienda prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños y asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día. Se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitar las copiosas y calientes. "Es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío", sostienen los expertos.El 112 recomienda cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se tiene, lo más aconsejable es permanecer en las estancias más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas."Debemos evitar salir a la calle en las horas de más calor y usar sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol, así como usar protección solar", recomiendan desde el 112, además de "vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua para permanecer hidratados".Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera por un momento. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año.