ACEVIN apuesta por reforzar la promoción europea de las diferentes Ciudades y Rutas del Vino de España

Una nueva Ruta del Vino: Méntrida-Toledo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) celebró ayer su XXIX Asamblea General. El escenario elegido fue Aranda de Duero, municipio socio de ACEVIN designado Ciudad Europea del Vino 2022 por la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). En representación del Ayuntamiento de Montilla, que ocupa la vicepresidencia de ACEVIN, participaron en dicha asamblea la delegada de Presidencia, Hacienda y Organización Interior, Ana Rodríguez y la delegada de Servicios Sociales, Juventud e Infancia, Alicia Galisteo.En este encuentro, ACEVIN volvió a reunir a sus socios y a los miembros del club de producto Rutas del Vino de España, la marca creada desde esta asociación y que aglutina a la más amplia oferta de enoturismo de calidad de nuestro país. Así, se analizaron las líneas de actuación llevadas a cabo por la asociación durante los últimos meses, basadas en tres grandes focos: la promoción y la comunicación, el apoyo a la comercialización del club de producto Rutas del Vino de España y la gestión de la propia asociación.La reactivación del sector turístico tras el complicado periodo marcado por la pandemia ha generado un potente marco de actividades y acciones en el que ACEVIN ha estado trabajando y ha puesto en marcha desde el comienzo de este año.Dentro de esa estrategia, destacan, por ejemplo, los aspectos relacionados con la potenciación de las relaciones institucionales a través de actividades y acuerdos que se han llevado o se llevarán a cabo durante los próximos meses con organismos como la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Dirección General de Cooperación Territorial, la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, o TURESPAÑA.También se expusieron los objetivos que ACEVIN afrontará en los próximos cuatro años en los que presidirá la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), y que estarán centrados en la promoción, la interacción con las instituciones y agentes europeos y una búsqueda de nuevos países de cultura vitivinícola que se incorporen a esta red a la que, actualmente, pertenecen tres asociaciones de enoturismo: la Associação de Municípios Portugueses do Vinho (Portugal), la Associazione Nationale Città del Vino (Italia) y la propia Asociación Española de Ciudades del Vino.En esta XXIX Asamblea General también se ha aprobado la integración, tras haber superado la evaluación de las auditorias de calidad que marca el Manual de Producto de Rutas del Vino de España, de una nueva Ruta del Vino en el Club de Producto Rutas del Vino de España. Se trata de la Ruta del Vino Méntrida-Toledo, una ruta basada en el territorio de la D.O. Méntrida, en la provincia de Toledo, y que agrupa a once municipios: Méntrida, Torrijos, Camarena, La Torre de Esteban Hambrán, Escalona, Maqueda, Montearagón, Fuensalida, Carmena, Quismondo y Nombela.Con esta incorporación ya son 36 las Rutas que integran Rutas del Vino de España, una marca que pronto contará con nuevos integrantes ya que está previsto que en los próximos meses se sumen a ella nuevas Rutas como Uclés (Cuenca).Junto a las jornadas de trabajo, Aranda de Duero, ha elaborado un programa de actividades paralelo para dar a conocer al resto de socios de ACEVIN y los representantes de otras Rutas del Vino presentes en esta Asamblea, parte de los atractivos de su territorio ligados a la cultura del vino. Unos atractivos que también serán protagonistas de algunas de las numerosas actividades organizadas durante este año para la celebración de la declaración de Ciudad Europea del Vino.