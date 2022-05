La Diputación abre el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de viviendas públicas en pequeños municipios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Diputación de Córdoba, a través de su Oficina Social de la Vivienda, ha abierto el plazo de solicitud de la convocatoria de subvenciones dirigida a inquilinos de viviendas de titularidad pública 2022 en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba, cuyo presupuesto asciende a 40.000 euros.El presidente del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Francisco Ángel Sánchez, ha señalado que el objetivo de estas ayudas es “facilitar el pago del alquiler de la vivienda habitual y permanente a personas que, en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados, hayan suscrito un contrato de alquiler relativo a viviendas de titularidad pública”.“Se trata de ayudar a que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la posibilidad de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, especialmente sectores con más dificultad debido a la precariedad y debilidad del mercado de trabajo”, ha subrayado Sánchez.Podrán solicitar la subvención las personas físicas que hayan suscrito contrato de alquiler en viviendas de titularidad pública ubicadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia siempre que se haya destinado a vivienda habitual. Además, tendrán que cumplir con los requisitos fijados en las bases de la convocatoria.La cuantía de la subvención será del 50 por ciento o del 30 por ciento de la renta mensual abonada por el arrendatario durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre del 2022. La determinación de la cuantía se realizará sobre la base de un criterio universal y objetivo como es la Renta Per Cápita Mensual de la Unidad de Convivencia.Se concederán subvenciones hasta agotar el presupuesto disponible. En caso de empate entre varias solicitudes se atenderá al orden establecido en los criterios de valoración que figuran en las bases de la convocatoria (renta per cápita, riesgo de exclusión social, haber sido objeto de desahucio, miembros de la unidad con discapacidad, familia monoparental, víctima de violencia de género, etc).Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el día 13 de junio a través de lade la Diputación de Córdoba. Las personas que no posean certificado digital deberán cumplimentar el modelo de solicitud que figura en la sede, subir los documentos, imprimir la solicitud y entregarla en el Registro General de la Diputación o en los lugares previstos en la Ley 39/2015. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincial del día 23 de mayo.