El prefecto Lazzaro You Heung Sik destaca que San Juan de Ávila es un "ejemplo de como servir a la humanidad"

Celebración en la basílica

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Como cada 10 de mayo, Montilla ha acogido hoy la celebración el día de San Juan de Ávila en el año, una celebración que ha reunido a los presbíteros de la Diócesis de Córdoba a los pies del sepulcro del santo para venerar su memoria y escuchar sus enseñanzas. Un día festivo para la Iglesia que, en esta ocasión, ha contado con la presencia del prefecto de la Congregación para el Clero, Lazzaro You Heung Sik, y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.Durante la recepción oficial en el Ayuntamiento de Montilla, punto de partida para la conmemoración del día del Maestro, el al alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha vuelto a poner de relevancia la importancia que esta celebración tiene para la ciudad “porque Montilla siempre estará ligada a la figura de San Juan de Dios y con él su nombre llega a todo el mundo.En este sentido, el prefecto de la Congregación para el Clero ha recordado que “San Juan de Ávila no solo es importante en Montilla sino en el mundo entero, por eso he venido para aprender de él, porque él es como tiene que ser un sacerdote hoy para servir a la humanidad”. “San Juan de Ávila es un hombre verdadero y santo y de él aprendemos para vivir y ser beneficiosos para toda la sociedad”, ha indicado el prefecto que, asimismo, ha querido lanzar un mensaje de paz para todo el mundo."Hablar de Montilla es hablar de San Juan de Ávila y, por tanto, es volver a las raíces más profundas de nuestro ser sacerdotal. Somos sacerdotes y queremos serlo como San Juan de Ávila, sacerdotes santos que sirven a Dios y que están muy cerca del pueblo para darle los tesoros de Dios que son los sacramentos”, ha destacado, por su parte, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández.La jornada ha continuado con la visita del prefecto de la Congregación para el Clero a la casa de San Juan de Ávila, donde han rezado en la capilla y han podido escuchar el audio que narra la vida y obra pastoral del Santo Maestro.A las once de la mañana ha dado comienzo la celebración de la santa misa en la Basílica avilista, presidida por el obispo de Córdoba y predicada por el prefecto Lazzaro You Heung-sik. Éste ha comenzado su homilía puntualizando que “hoy es una fiesta especial en la Iglesia universal y de particular resonancia en la diócesis de Córdoba”.El prefecto ha recordado al clero cordobés que los santos en la historia cristiana son “un reclamo a la santidad a la que todos estamos llamados y una ayuda para sabernos acompañados por ellos”. “La Iglesia pone hoy en medio de nosotros a San Juan de Ávila y pedimos ante este modelo de santo que crezca en la Iglesia la santidad por el celo también ejemplar de los que somos ministros de Dios”, ha instado.El arzobispo prefecto ha recordado a su vez que a San Juan de Ávila “la Iglesia nos lo propone como un santo que nos enseña ese camino de santidad, que nos asemeja al buen Pastor en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal buscando la gloria de Dios y la bendición de todos los hermanos que la Iglesia pone a nuestro cuidado”. Asimismo, ha ratificado que “a San Juan de Ávila mucho le debemos por su rico magisterio sobre el ministerio sacerdotal”.“Así nos dice el santo Maestro Juan de Ávila: mirarnos de pies a cabeza, mirarnos en el alma y en el cuerpo, y que nuestro canto entone la gratitud por un inmerecido don que hemos de vivir con fidelidad y cuidado. Así lo pedimos en este día tan especial para todos nosotros que hemos sido llamados a participar también como él en el sacerdocio de Jesús, Único y Sumo Sacerdote”, ha aclamado.En este día tan especial tanto en Montilla como en la Iglesia Universal, Lazzaro You Heung-sik ha concluido su homilía dirigiéndose a los sacerdotes que hoy celebran sus Bodas de Oro y de Plata: “Pensando en los hermanos que celebráis el jubileo sacerdotal de los cincuenta o veinticinco años de ministerio, nos unimos a vuestro gozo y sobre todo con vosotros queremos dar gracias por lo mucho que de Dios y su Iglesia habéis recibido, mientras que pedimos la gracia de que se siga celebrando esta historia inacabada”.En concreto, en este día, además de rezar por los sacerdotes fallecidos desde 2021 hasta hoy, celebran sus Bodas de Oro Isidro Caballero Acosta, Manuel Cantador Muñoz, Pedro Fernández Olmo y Domingo Ruiz Leiva. Por su parte, José Ángel Moraño Gil, Antonio Palma León, Luis Recio Úbeda, Antonio José Ruiz Alcalá e Ignacio Juan Sierra Quirós celebran sus Bodas de Plata sacerdotales.Seguidamente, el clero ha acudido la conferencia que se desarrollará en el Teatro Garnelo a cargo de Nicolás Álvarez de las Asturias, catedrático de la Universidad de Derecho Canónico San Dámaso de Madrid. "Identidad pastoral y cercanía de Dios a la luz de San Juan de Ávila: letra y espíritu" es el título de la ponencia.