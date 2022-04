Una hermandad al encuentro de Montilla

Santa Cena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Siempre que las nubes no lo impidan –aunque eleleva hasta el 100 por cien de posibilidad el riesgo de lluvia entre las 18.00 de la tarde y las doce de la noche–, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas volverá a celebrar su estación de penitencia desde su sede canónica, la parroquia de la Asunción, que abrirá sus puertas a las 20.30 de la tarde para dar paso a la única cofradía de la localidad que rememora el misterio de la Transubstanciación, por el cual Jesucristo se hace presente en el pan y el vino consagrados.El popular Barrio de las Casas Nuevas asistirá a la particular eucaristía en cuanto las grandes puertas de la parroquia de La Asunción se abran para dar paso al Señor de la Santa Cena, una bella imagen de Pedro Pérez Hidalgo. Detrás, y acompañada por los acordes de la Banda de Música Pascual Marquina de Montilla, paseará María Santísima de la Estrella, cotitular de esta hermandad fundada en 1956 por un grupo de personas relacionadas con las bodegas, las vides y el vino.En torno a las 22.15 de la noche, el cortejo de la hermandad de los bodegueros alcanzará la Plazuela de la Inmaculada donde, como viene siendo tradicional, la Virgen de la Estrella recibirá el homenaje en forma de canto de las Madres Concepcionistas, al tiempo que se ofrecerá un ramo de flores al Santísimo Cristo del Calvario que preside uno de los altares del convento de Santa Ana. No obstante, el momento más esperado por los cofrades de la localidad será el del recital de saetas que recibirán las imágenes a las puertas de su templo, de manos de varios cantaores de la localidad.Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas.Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.1956.dos.200.Túnica color crema, con capirote, fajín y botonadura de color granate.50 minutos.20.30 de la tarde.Parroquia de la Asunción, Doctor Raúl Porras, Doctor Fleming, Capataz Juan Rodríguez, Avenida María Auxiliadora, Avenida de Andalucía, Vendimia, Antonio Gala, Rita Pérez, La Parra, Fuente Álamo (en la capilla del Sagrado Descendimiento se realizará una ofrenda floral), San Francisco Solano, Santa Ana (donde la Hermandad realizará una ofrenda floral al Santísimo Cristo del Calvario y las hermanas del convento cantarán la Salve a María Santísima de la Estrella), Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Conde de la Cortina, Doctor Raúl Porras, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. .1.30 de la madrugada.Agrupación Musical de la Entrada de Jesús en Jerusalén de La Carolina y Banda de Música Pascual Marquina de Montilla.