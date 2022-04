Newsletters: Modalidad efectiva de marketing

¿Qué es newsletters?



Beneficios de newsletters



El público que recibe el material publicitario está realmente interesado en su contenido, al haber elegido recibirlo por correo electrónico en lugar de visitar su sitio web.

¿Por qué una empresa debe utilizar las newsletters?



Se han creado más de 3 mil 200 millones de cuentas de correo electrónico.

¿Cómo crear una campaña de newsletters paso a paso?



Definir objetivos y hacer un análisis de la situación



Desarrollar una lista de correo



Desarrollar una estrategia



Distribución del boletín



Evaluar y valorar los resultados



Para evitar cualquier confusión, es conveniente empezar definiendo los términos. Para tales efectos, se debe esbozar las distinciones entre un boletín, un mailing y el email marketing.Unaes unade índole informativa que se da a conocer o se difunde vía correo electrónico con lacomo necesaria. Es decir, esta puede ser todos los días, cada semana, mensualmente, bimensualmente, de forma trimestral o, también, semestral.Suelen contenery el sector en el que opera. Los suscriptores que hayan manifestado previamente su interés por la marca y hayan solicitado información por correo recibirán este, por su parte, es otra modalidad de hacer publicidad y se usa, esencialmente, parade una determinada marca. Suelen enviarse a grandes bases de datos que no pertenecen al negocio o la marca.Finalmente, estáque es una modalidad publicitaria que los negocios o marcas usan para crearobjetivo, a través del uso del correo electrónico. Esta forma de hacer publicidad conlleva boletines de noticias y correo directo, pero lo más importante es una estrategia sólida que respalde las acciones realizadas.Los principalesde noticias o newsletters para una marca son los siguientes:Hay que sincerarse:y de manera explosiva calaron en el público y, muy posiblemente, permanezcan así por mucho, pero mucho tiempo. Sin embargo,Concentrar todos los esfuerzos enen las plataformas de redes sociales puede resultar problemático en el futuro.Sin embargo, si las marcas siguen centrándose en construir y hacer crecer su base de datos,si Facebook o Twitter cierran sus puertas o pierden importancia en el futuro.Es un hecho bien conocido quevale actualmente mucho más que un fan de Facebook o un seguidor de Twitter, lo que tiene mucho sentido. Esto sucede, en gran medida, por losy los diversos públicos que las usan.Por otra parte, existen otras razones por las queson las siguientes:Siempre que se prepare, se debe tener en cuenta la meta u el objetivo final y este guiará todo lo que se haga, desde los incentivos usados para atraer la atención del público a suscribirse hasta laSi se empieza desde cero, hay que establecer objetivos basados en la cantidad de, estimando el porcentaje de usuarios que esperas convertir en suscriptores del boletín.Si se quiere empezar un boletín de noticias, lo primero que se necesita es alguien a quien enviárselo. Por lo tanto, en este paso, se debe considerarEs fundamental mostrar de forma destacadaen tu sitio web o blog. El texto debe ser muy claro sobre los beneficios de la suscripción.Normalmente, el usuario deberápara proporcionarnos información sobre él. Además,, en los que ofrecen un incentivo (normalmente en forma de contenido descargable) a cambio de la dirección de correo electrónico del usuario.Estepara el usuario, pero eso no significa que deba ser largo o que requiera una inversión importante en horas de trabajo.Para hacer esto hay que tomar en cuenta algunasy cabe hacerse estas preguntas: ¿Qué planes tiene para aportar valor a sus usuarios?, ¿cómo se asegurará de que refleja el tono y los valores de su marca?, ¿cuál será la frecuencia oNo hay una norma rígida o única, pero hay queentre no permitir caer en el olvido y molestar a los suscriptores inundaciones de correos electrónicos.Esto sucede cuando ya se tiene listo. A medida que la lista de correo crezca, será necesario un proceso automatizado para facilitar esta tarea.Por último, ninguna acción de marketing está completa siny el uso de estos datos para seguir mejorando.como las tasas de apertura y de clics, las inscripciones y las cancelaciones de la lista de correo, así como los resultados de los experimentos y las pruebas A/B, son esenciales para