¿Por qué se produce la astenia primaveral?



El cambio al horario de verano que tiene lugar el último fin de semana de marzo, cuando adelantamos los relojes una hora y que, sobre todo durante los primeros días, nos trastoca nuestra rutina de sueño y los ritmos circadianos.

El aumento de las horas de luz diurna, que da la sensación de que los días son más largos y se hace de noche más tarde.

La alteración de nuestras rutinas diarias debida a ese incremento luminoso, que provoca que salgamos más al exterior, realicemos más actividades de ocio y modifiquemos nuestros horarios de dormir o de comer.

El incremento de las temperaturas en un breve espacio de tiempo y la presión atmosférica, que hace que aumentemos el ritmo cardíaco y la velocidad en la respiración.

Los síntomas indicativos de astenia primaveral



Sentir dolor muscular y articular, así como en ocasiones dolores de cabeza más habituales de lo normal.

Desconcentrarnos rápidamente y no poder focalizarnos en un tema o actividad durante demasiado tiempo en cualquier ámbito, como el estudio, en el trabajo o en las tareas diarias.

Presentar cambios de humor constantes y pasar por distintas fases como la tristeza, la aflicción, la irritabilidad o el nerviosismo sin razón aparente.

Tener trastornos relacionados con el sueño tales como insomnio o, por el contrario, una sensación de sueño persistente.

Sufrir desórdenes digestivos como falta de apetito, desgana o tener hambre de forma compulsiva, o tener molestias estomacales que incluyen dolor.

Sentir fatiga de forma general, especialmente por las mañanas al despertar cuando tenemos que empezar el día.

Tener falta de deseo sexual producida por el descenso de la libido.

Consejos desde la farmacia online Vistafarma



Mantener unos horarios y rutinas diarios fijos y cumplirlos para que el cuerpo se acostumbre a ellos, al igual que dormir al menos 8 horas diarias.

Realizar una dieta saludable y tratar de cenar alimentos ligeros, siempre dejando un margen de unas 2 horas antes de acostarnos para ayudar al organismo a hacer la digestión y favorecer un sueño más profundo y sin pesadez. Tratar de tener una actitud positiva ante los problemas y no dejarnos llevar por las emociones, acudiendo incluso a profesionales en caso de que sea necesario.

No abusar de sustancias como el alcohol, el tabaco y otros estimulantes que pueden alterar nuestra salud mental y corporal, y tampoco de los medicamentos ansiolíticos y sedantes que pueden crearnos adicción.

Completar todo lo anterior con suplementos nutricionales con los que podamos reforzar nuestro organismo para sentirnos mejor y evitar el cansancio que nos genera este cambio de estación.