Un Montilla gris sigue sumando

Montilla C.F. 0--0 Jerez Industrial C.F.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CF

La última jornada de liga tuvo dos caras para el conjunto de Jesús Fernández. La cara positiva, el punto conseguido tras el empate ante el Jerez Industrial que permite seguir sumando al cuadro auriverde en su objetivo por la salvación. Por otro lado, el Montilla dejó una imagen pobre y la sensación de un equipo con falta de ideas para seguir con la racha de victorias en el municipal de Montilla.El partido comenzó sin un dominador claro, ambos equipos proponiendo un juego directo donde nadie conseguía enlazar tres pases consecutivos. Un Jerez Industrial bien plantado en defensa, vino al municipal con las ideas claras, buscando constantemente a sus hombres de banda a través de balones directos para generar ocasiones de peligro.Por su parte, los vinícolas se veían cómodos en defensa, aunque algo dubitativos en los despejes de los continuos balones a sus espaldas. Un Montilla que ofensivamente buscaba un juego directo que no tenía frutos gracias al buen trabajo de la zaga jerecista.En el minuto 35 de encuentro el jugador vinícola José Carraña, jugador más activo de los montillanos, envió un centro medido al segundo palo que Alex de la Cruz no consiguió rematar por centímetros. Fueron los mejores minutos de los vinícolas ya que poco después Santi Vázquez, tras otra buena acción de José Carraña, no consiguió ver meta cuando se encontraba en el área pequeña del conjunto visitante. Con empato a cero se fue el partido al descanso.Tras la reanudación, poco varió el partido con un Montilla que no conseguía encontrarse cómodo en el encuentro, dando una imagen pobre en cuanto a ideas y juego, mientras el conjunto rival intentaba hacer el partido largo para conseguir llevarse algo positivo de Montilla.En el minuto 75 de encuentro, el Jerez dispuso de la ocasión más clara del choque, un gran cabezazo de Parra después de un saque de esquina botado desde la izquierda, enviaba el esférico a las mallas de la meta defendida por Molero, pero el guardameta vinícola, una semana más fue decisivo para sacar una espectacular mano que salvase a los de Jesús Fernández. En los últimos minutos, el técnico astigitano movió el banquillo para intentar dar un vuelco al partido, pero finalmente el resultado acabo siendo el del inicio.Un empate que sigue manteniendo al Montilla C.F alejado de la zona de descenso, pero con unas sensaciones no muy agradables, la semana que viene los vinícolas visitarán tierras sevillanas para enfrentarse al líder de la categoría, el Coria C.F, un partido muy atractivo en el que los vinícolas intentarán volver a la senda de la victoria.Molero, Soto, Adrián, Carraña (Luque, m. 78), Santi, Maleno, J. Ruiz, Galisteo, Manolete (Pedro, m. 86), Chechu (Gonzalo, m. 70) y Álex de la Cruz (Antonio, m. 70).Zarzuela, Velázquez, David Fernández, Pulido, Parra, Kevin (Juli Pendín, 87'), Juanjo, Antonio Jesús (Álex Valero, 60'), Adri Domínguez, Piñero (Mateos, 83') y Juanan.Jiménez Hidalgo (Málaga). Mostró tarjeta amarilla a los locales a Soto y Pedro.Encuentro correspondiente a la 24ª jornada del Grupo I de División de Honor disputado en el Municipal de Montilla ante unas 200 personas.