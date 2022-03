¿Quieres un iPhone por un precio insuperable? Descubre cómo conseguirlo

¿Qué son los iPhone reacondicionados?



¿Cuáles son las ventajas de comprar un iPhone reacondicionado?



La principal ventaja es el precio, sin duda, la mayoría de los compradores de iPhone reacondicionados lo hacen para aprovechar el ahorro significativo que esto implica.

El comprador obtiene un equipo en perfectas condiciones de funcionamiento, con todos sus accesorios. Como dijimos antes, el móvil pasa por una revisión, y si se detecta algún problema se resuelve antes de ponerlo a la venta, por lo tanto, el funcionamiento adecuado del equipo está garantizado.

El catálogo de móviles reacondicionados es muy extenso , se puede escoger entre muchos modelos, con variedad de opciones. Se puede elegir memoria RAM, velocidad del procesador y todos los detalles que se quiera.

Los móviles reacondicionados se venden con garantía de 2 años . Disponer de garantía es algo muy importante y eso no lo obtendrás con un móvil de segunda mano comprado a un particular.

Los móviles reacondicionados lucen exactamente igual que un móvil comprado de manera tradicional, es decir, nadie va a saber con solo verlo que tu móvil es un equipo reacondicionado.

¿Qué modelos son más populares?



Apple iPhone XR 128 GB rojo . Este modelo se puede conseguir con un 33% de descuento. Este móvil tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, una memoria RAM de 3 GB y 128 GB de almacenamiento.

Apple iPhone XS 256 GB, plata . Este móvil tiene un 27% de descuento con respecto al mismo modelo en una tienda tradicional, una pantalla de 5,8 pulgadas y 4 GB de memoria RAM. Es un excelente móvil con una buena relación precio-valor.

Apple iPhone XS 256 GB gris espacial . Con un 27% de descuento, este móvil es una excelente opción, tiene una gran memoria de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM. El color gris espacial es uno de los favoritos de los clientes.

Apple iPhone XS 64 GB oro . Con un increíble descuento del 27%, este móvil es una opción muy adecuada. Tiene una memoria de 64 GB, lo cual es suficiente para la mayoría de los usuarios. Su memoria RAM de 4 GB, permite una utilización muy cómoda.

Apple iPhone 12 128 GB negro. Este móvil es una excelente oportunidad para tener un iPhone 12 con un descuento increíble. Los 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, lo hacen un móvil grandioso para cualquier uso que se quiera. Su pantalla es de 6,1 pulgadas.